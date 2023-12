Jhonny Rivera reveló sus tácticas para convencer a su novia para que pase tiempo con su familia en navidad

El cantante pereirano Jhonny Rivera y su joven novia Jenny López, enfrentaron recientemente una de las pruebas cruciales para muchas relaciones amorosas, definir la distribución de los días en que se celebraran las fiestas decembrinas con cada una de sus familias; tema del que el intérprete de ‘Mejor Solito’, ya tiene experiencia. Por ello, reveló las tácticas que usó con López para evitar cualquier ‘peleita’, en estas fechas especiales.

Mediante sus Historias de Instagram, plataforma en la que acumula más de 3,3 millones de seguidores, el cantante realizó una dinámica de preguntas y respuestas, en la que uno de sus fanáticos le pidió consejos para conciliar con la pareja en este mes de diciembre:

“Hay que dialogar, “amor compartamos con mi familia esta vez y te prometo que el 31 o el 24 compartimos con tu familia”. Hay que hacer algún negocio en donde todo sea justo; y bueno, si es que la relación está muy mala, hay que mediar para que esa relación se arregle: Hay que buscar la manera de limar las asperezas que haya por ahí”, manifestó el artista risaraldense.

¿Dónde pasó la noche de velitas Jenny López, novia de Jhonny Rivera?

A pesar de sus vastos compromisos laborales, tanto Rivera como López, sacaron un tiempo de sus agendas para compartir con sus familias. La cantante vallecaucana pasó la celebración de l ‘Día de Velitas’, junto a su familia en la ciudad de Pereira; algo que también hizo su pareja, quien prendió faroles con su progenitora; todo esto antes de que ambos se presentaran en un show juntos en esta ciudad.

“Pocas son las veces que yo puedo compartir con mi familia un día especial de navidad. (...) Es la primera navidad de Violeta (mascota), está un poco asustada con la pólvora”, fueron las palabras de la joven cantante en su Instagram.

