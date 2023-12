“Ni les cuento cuánto me costó”: Lorna Cepeda mostró su molestia por Avianca luego de cambios en su vuelo

Lorna Cepeda es una actriz colombiana que ha cautivado al público durante varias décadas con su talento y carisma, siendo recordada principalmente por sus personajes en famosas telenovelas como ‘Yo soy Betty, la fea’ y ‘Chepe fortuna’ de RCN televisión. Además, se ha encargado de explotar sus habilidades también fuera de la televisión y a través de las redes sociales, creando contenido para entretener a sus fans. Sin embargo, no todo es color de rosa en la vida de la cartagenera, pues hace pocas horas se quejó de los servicios de la aerolínea Avianca.

Le puede gustar: “Él ya había dejado las drogas”: Actor de ‘Rigo’ reveló cómo la difícil etapa de Marcelo Cezán lo transformó

Y es que Cepeda regresa a la pantalla grande a partir de la nueva parte de ‘Yo soy Betty, la fea’, además de estar en este proyecto junto a sus grandes amigos y colegas como lo son Natalia Ramírez y Julio César Herrera, también durante varios meses se han encargado de visitar diversas ciudades del país a partir de su obra ‘El diván rojo’. Además, durante estos primeros días de diciembre, Lorna estaría tomándose un tiempo para pasar tiempo con su familia, pues reveló que estaría unos días en Barranquilla viajando junto a su hermana.

Sin embargo, la situación no resultó tan positiva para ella, pues a través de su cuenta de Instagram, indicó: “Yo soy la persona que más he defendido a Avianca, pero hoy ya no, no pude, soy la única persona que faltaba por quejarse”. Asimismo, la actriz confesó que hace varios días compró un tiquete en talla L, pues deseaba viajar de la manera más cómoda posible, pagando y escogiendo por su silla y por supuesto, sus maletas.

Pero, la mayor sorpresa se dio al ingresar al avión y percatarse que su silla había sido modificada, pues pasó de la 2b y luego la 11e, “yo dije que es esto, ay no cambiaron el avión y le tocó la 11e quiera o no quiera entonces dije para que pago una tarifa L (…) avísenle a uno que le van a hacer ese tipo de cosas, lo suben a uno al avión y lo clavan en la silla que ellos quieran”.

También puede leer: “Serás un caballero”: Carolina Soto de Día a Día mostró con orgullo el nuevo logro de su hijo Valentino

Asimismo, la molestia por parte de Lorna se dio por el hecho de haber pagado una alta cifra, la cual prefirió no revelar, pero dejó claro que no fue nada baja: “No importa pasarnos para la fila once, lo importante es que me hicieron pagar, ni les cuento cuanto me costó ese tiquete para que no me den el servicio que yo pedí”. Además, esta molestia radica en que deben avisarle los cambios a los pasajeros para no pagar de más si no se da lo estipulado. La misma situación se dio con su hermana y teniendo en cuenta su miedo a volar tuvo que pedirle a un joven el cambio para poder agarrar la mano en medio de los nervios por esta situación.