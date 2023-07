¿Con varias sorpresas incluidas? ‘Yo soy Betty, la fea’ oficializó su nueva temporada y promete cautivar a los televidentes

‘Yo soy Betty, la fea’ es una de las telenovelas más reconocidas y queridas por los colombianos teniendo en cuenta las veces en que fue repetida la producción y también, las nuevas versiones que salieron sobre esta historia. La cual se seguirá desarrollando bajo Betty, Armando y ahora la participación de Camila, su hija quien al parecer, tendría un papel especial dentro de esta tercera temporada.

En conversación con la ‘W Radio’ tanto Jorge Enrique Abello como Ana María Orozco revelaron algunos detalles de esta nueva temporada en donde dejaron clara la emoción que siente por la interpretación luego de 20 años de estos papeles. Por su parte, Jorge reiteró que en comparación a su destacado papel en ‘Ana de nadie’ tuvo que bajar algunos kilos con el fin de verse un poco más estilizado, pero eso sí, las canas resultaron funcionando a la perfección.

Ana María indicó que la secuela a cargo de ‘Prime Video’ y RCN, pero quien será la gran sorpresa será la hija de su matrimonio con ‘Don Armando’, pues la pequeña Camila que se robó el corazón de los televidentes. Ahora cuenta con 20 años de edad y será interpretada por Juanita Molina, quien no solo mostrará su relación con sus padres sino también, su intervención en la empresa ‘Eco Moda’, en donde al parecer, surgirán varios líos que desencadenan tensas situaciones.

Seguidamente, Abello destacó que volver a encontrarse con quienes grabó esta novela fue una de las mejores cosas, ya que el hecho de alcanzar el éxito con esta novela, su recordación a través de los años, los momentos y las experiencias fue mucho más sencillo a la hora de cumplir con esta nueva versión: “Todo lo que sucedió alrededor de Betty son cosas que no le pasan a un actor regularmente, es rato tener un éxito de ese calibre a nivel mundial”, reiteró el actor.

Sin embargo, Jorge resaltó que el gran reto que han tenido es volver a traer esos personajes y no quitarle ese toque característico que cada uno tuvo, generando amores y odios entre los televidentes y que esas mismas sensaciones se vuelvan a ser las mismas que en la versión de hace 20 años: “Ahí es donde el asunto se pone interesante”, agregó Abello.

Prime Video y RCN anuncian el lanzamiento de la nueva temporada de ‘Yo soy Betty, la fea’

La noticia fue confirmada por Prime Video con un corto clip en el que se muestra primeramente, el acostumbrado diario de Betty, la fea encontrando una foto por supuesto, de su gran amor ‘Don Armando’. La misma escena es repetida por Armando, pero con una foto de ella. Al final del mismo ambos actores aparecen asegurando: “Próximamente en las pantallas de Prime video”. Asimismo, se confirmó que Marcela Valencia, interpretado por Natalia Ramírez también hará parte al igual que

Lo cierto es que los comentarios por parte de los televidentes no se han hecho esperar, en donde destacan que no se perderán ni un solo capítulo de esta nueva versión e incluso aseguran que a lo largo de esta el amor entre ambos personajes daría un vuelco llegando a su fin. Por lo pronto, los dos actores no han confirmado que pasará a lo largo de la historia resaltando que no pueden perderse ni un solo instante de esta nueva historia.