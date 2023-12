Natalia Ramírez sobre nueva serie de ‘Yo soy Betty, la fea’: “Es una cosa totalmente diferente”

Los fanáticos de ‘Yo soy Betty, la fea’ están ansiosos por el estreno de la secuela que saldrá por Prime Video, en 2024. Después del éxito mundial de la historia de Fernando Gaitán, que se transmitió hace 24 años por RCN, los seguidores esperan conocer qué fue de la vida de cada uno de los personajes.

Aunque se conocen pocos detalles de la trama, en algunos avances compartidos en redes se observó que la hija de Beatriz Pinzón Solano (Ana María Orozco) y Armando Mendoza (Jorge Enrique Abello) es una adolescente y otros miembros del elenco original forman parte de las escenas junto con nuevos actores.

Una de las actrices que asomó sobre lo que vendrá en esta nueva entrega es Natalia Ramírez, quien interpretó a Marcela Valencia. En una entrevista para el programa ‘Placeres con Flavia’, conducido por la sexóloga Flavia Dos Santos, la artista habló sobre los retos de volver a encarnar a la ex pareja del presidente de Ecomoda.

“Lo que siento es que la responsabilidad es muy alta, obviamente, no le vamos a gustar a todo el mundo, esperamos que los fans estén muy contentos, realmente ese es el propósito. Los libretos están muy bien, me ubiqué en los libretos. Creo que la historia está muy bien contada y es una cosa totalmente diferente, no es la continuación, es una historia nueva maravillosa”, expresó Ramírez.

Al consultarle sobre si hay riesgos de sufrir cuestionamientos por el nuevo trabajo que hicieron, Natalia mencionó: “Los actores tenemos una barrera contra la crítica, seguramente le gustará otros, a otros no les gustará, ahí está, se pone, está hecha con todo el amor del mundo, con todo el cuidado, si les gustó bien y si no les gustó no la vean”.