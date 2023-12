Amparo Grisales ‘desinfló’ a ‘Shakira’ en ‘Yo Me Llamo’ con su calificación y acabó con rumores de favoritismo

La novena temporada de ‘Yo Me Llamo’ está a punto de llegar al final, y en el capítulo 84, Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno , calibraron sus ojos y oídos para realizar la última evaluación a los siete imitadores que aún quedan en competencia; incluso sus calificaciones acabaron con rumores de favoritismo con participantes como ‘Shakira’, a quién ‘Amparito’, bajó de la nube con su calificación.

La participante, que en la noche del pasado lunes 4 de diciembre, se llevó 25 millones a su bolsillo, llegó con esta impulso para presentar la que sería una inolvidable presentación del tema ‘Ciega, sorda y muda’, en el Templo de la Imitación; algo que para los jurados no salió del todo bien.

Esto le puede interesar: “Igual de ‘casposos’”: Así lucen ‘Chacho’ y Jorgito’, los ‘parceros’ de pilatunas de ‘Rigo’ en la vida real

Esta versión de la barranquillera, a la que muchos estaban dando como ganadores episodios atrás, pecó por la emoción que genera el público, hecho que la llevó a sentirse ahogada en varias ocasiones, a pesar de que tuvo una conexión innegable con los presentes en el set.

“Yo siento que te me agotaste muy temprano. Siento que se te me agoto el aire y eso no te puede pasar. (...) No sé esta vez qué te pasó. (...) A Shakira la he visto horas en el escenario y nunca se agota”, fueron las palabras de la jurado caldense de 67 años, las cuales fueron reprochadas por ‘Pipecito’. Pero su visión sobre la puesta en escena de la doble fue respaldada por Escola, quien manifestó: “Daba la sensación de que no llegabas a la nota cuando interactuabas con el público”

No se lo puede perder: Fans de ‘Yo Me Llamo’ piden que le adelanten el premio final a ‘Ángela Aguilar’ por su apoteósica vestimenta