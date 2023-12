¿Merecía seguir en competencia? A Rosalía de Yo me llamo se le acabó el sueño y se convirtió en la nueva eliminada

Yo me llamo Yo me llamo

Yo me llamo es uno de los programas de canto más reconocidos en la pantalla colombiana, pues durante 7 temporadas se ha encargado de buscar al doble perfecto de su artista favorito en donde los jurados Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno tiene la tarea de no pasar por alto ni un solo detalle. El programa que se encuentra en su recta final y este 1 de diciembre fue una nueva noche de eliminación en donde uno de ‘Yo me llamo Rosalía’ tuvo que decirle adiós al programa.

El primero en salir al escenario fue precisamente, Vicente Fernández, quien terminó emocionando a los jurados no solo con su presentación, sino también con los detalles de su ‘look’ como fue el pelo, con el que pasó más de 9 horas para este proceso. Luego, el turno fue para Shakira, quien con el ‘Waka, waka’, puso a bailar a Amparo Grisales y César Escola, pero a Pipe Bueno terminó desilusionando su show asegurando que le faltaron varias cosas como un exceso de baile y el parecido de su voz con el de la artista original no estuvo presente.

Tiempo más tarde, el turno fue para Gilberto Santa Rosa, Ángela Aguilar y también para Miguel Bosé y Rosalía. pero nuevamente las diversas opiniones de los jurados no faltaron en donde, en su mayoría, Cesar y Amparo estuvieron de acuerdo, mientras que Pipe Bueno estuvo solo e incluso terminó causando la molestia de Amparo.

Ante las diversas presentaciones la eliminación llegó en donde los tres jurados dejaron claro que no fue una decisión unanime y Rosalia fue la nueva eliminada del reality en donde las lágrimas tanto de ella como de ‘Yo me llamo Shakira’ no se hicieron esperar dejando ver el vínculo que lograron crear dentro del programa. Lo cierto es que la molestia por parte de Amparo fue evidente asegurando que ‘Yo me llamo Rosalia’ seguirá brillando en otros campos.