Amparo Grisales comparte mensaje para saber responder a los ataques de la gente

Ver a la diva Amparo Grisales en sus publicaciones es llenarse de vitalidad, pues la energía que emana con su mirada, sonrisa y sensualidad atrapa a más de uno de los seguidores que conforman su comunidad digital solamente en la red social Instagram.

Para la actriz de ‘Las Muñecas De La Mafia’ siempre es oportuno un mensaje de aliento a quienes siguen su carrera, y por medio de sus redes sociales se ha pronunciado sobre diversos temas, pero también se suma aquellos en los que un consejo forma parte de un post.

La jueza de ‘Yo Me Llamo’ ha publicado un clip del telepredicador evangelista y escritor estadounidense, Joel Osteen, del que la actriz sacó algunas palabras para exponer a su comunidad, sobre la importancia de saber sí responder o no a los comentarios de las personas.

“No puedes controlar lo que hace la gente. No puedes controlar lo que dicen, pero puedes controlar cómo respondes. La vida es demasiado corta para vivir frustrado, molesto por las cosas sobre las que no tenemos control. La gente tiene derecho a tener su opinión, tú tienes derecho a ignorarla. La gente tiene derecho a ser grosera, tienes derecho a ser feliz. No dejes que sus comentarios negativos te molesten, no estarían hablando de ti si no estuvieras marcando la diferencia. Nadie habla de personas que no están haciendo nada. Están hablando de ti porque vas a lugares, pueden ver que hay algo en ti”, son cada una de las palabras s que el predicador dice en el video posteado por Amparo Grisales.

Más allá de la publicación de Amparo Grisales

Las palabras tienen mucho poder y cuando una persona simplemente no reconocer cada una de sus virtudes y lo que puede llegar a conseguir con ellas se centra en un punto de estancamiento en el que indirectamente decide que un siguiente paso dependerá de la aprobación de los demás.

Si una persona tiende a valorarse de manera negativa o pesimista, se dice que le falta amor propio o que tiene baja autoestima. Y si está sesgada hacia una visión propia demasiado optimista o inflada, se dice que tiene una autoestima demasiado alta, pero los dos escenarios tienen un punto de cambio al saber que comentarios dejar entrar a la mente.