Carmen Villalobos revela cuál es la clave del éxito para lograr lo que se propone

No cabe duda que en los últimos meses, la reconocida actriz colombiana Carmen Villalobos ha servido de inspiración para muchos de sus seguidores. Y esta vez no fue la excepción, pues a través de su cuenta de Instagram envió un claro mensaje.

En la publicación de la actriz se pueden ver tres fotografías con las que presume su cuerpazo en el gimnasio. Se le ve luciendo un conjunto deportivo negro.

“La clave del éxito es la disciplina y el trabajo duro. Y aplica para todo… y no, no es siguiendo los parámetros de la sociedad, no. Es lo que a ti te guste, donde te guste y con quien te guste. Así de sencillo. Se mira para el lado, para aprender y motivarnos, no para compararnos”, fueron las palabras Carmen Villalobos junto a estas fotografías.

Ante las palabras de la actriz, los ‘likes’ y los mensajes no se hicieron esperar, algunos de estos la llenaron de elogios y agradecieron por su mensaje inspirador.

Recordemos que la actriz es muy activa en redes sociales y es de las que ha acostumbrado a sus seguidores a compartirles parte de su vida, como lo es su relación con el presentador Frederik Oldenburg, con quien se le ha visto muy enamorada pese a la distancia.

“Bellísima”, “Hermosa”, “Nuestra mamacita de aquí de Colombia, siempre muy sexy”, “Con toda”, “Siempre bella”, “Siempre para adelante”, “Espectacular”; son solo algunos de los mensajes que le escriben sus seguidores a Carmen.