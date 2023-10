Carmen Villalobos quedó pálida tras revelación de Gregorio Pernía con su prueba de embarazo, “que lo sepan, que hijue…”

Colombia es uno de los países de Latinoamérica que ha logrado destacarse a nivel actoral contando con diversas figuras quienes muestran su talento primero en el país, generando recordación y cariño entre los televidentes para posteriormente, internacionalizarse. Como lo hizo Carmen Villalobos una reconocida actriz y presentadora que ha sido protagonista en telenovelas y programas como ‘Sin senos si hay paraíso’ y ‘Top Chef VIP’. Sin embargo, uno de los temas que más generó polémica fue su separación con el también actor Sebastián Caicedo, luego de más de 12 años juntos. Pero, actualmente volvió a encontrar el amor en Fredercik Oldenburg, con quien lleva algún tiempo, mostrándose más enamorada que nunca y la serie de rumores con respecto a un posible embarazo de la colombiana no han faltado y ahora Gregorio Pernia desató nuevas reacciones dejando pálida a la actriz.

Y es que el trabajo para Villalobos no resulta ser para nada sencillo, pues constantemente viaje entre Colombia y Estados Unidos, pero eso sí, gracias a su amplia carrera las grandes amistades se han hecho más fuertes, sobre todo con Gregorio Pernía, con quien compartió durante varias temporadas de la novela ‘Sin senos si hay paraíso’.

Si bien, las diversas muestras de cariño a través de las redes sociales no se han hecho esperar, en esta ocasión y por casualidad se encontraron en la que sería un consultorio médico. Ante el hecho, la emoción por parte de ambos actores no se hizo esperar e incluso Villalobos llegó con su mamá y Gregorio no desaprovecha indicando: “Suegra, suegrita, la quiero mucho”.

Seguidamente, Carmen reiteró que si no era de esa manera nunca se veían, por su parte Pernía no dudó en contestar revelando a donde se dirigían: “Vamos para una prueba de embarazo, dios mío, que se sepa”, por supuesto las risas por parte de la barranquillera no se hicieron esperar siguiendo el juego de su gran amigo, “que se separa que hijue…”

En un segundo momento, ambos volvieron a aparecer en donde Carmen le echó en cara al actor la forma en que usa la tecnología, pero orgulloso de su edad Gregorio sacó a flote sus 53 años y que se encuentra mejor que nunca. Aunque se desconoce el verdadero lugar en el que se encontraban lo cierto es que dejaron clara la excelente relación con la que cuenta desde hace varios años. Además, no pasó por alto que Villalobos no pierda oportunidad para compartir con su mamá quien la acompaña en varios de sus proyectos.