“No es lo que dicen los demás”: Carmen Villalobos y el mensaje a sus seguidores

Carmen Villalobos sabe cómo enamorar en cada una de sus publicaciones en sus diversas redes sociales, pues la dulzura y energía que emana con su mirada, sonrisa, sensualidad, así como también jocosidad atrapa a más de uno de los seguidores que conforman su comunidad digital.

Una que otra vez la actriz del éxito dramático ‘Hasta Que La Plata Nos Separe’ decide contar algunas cosas de su vida o de la rutina, también de sus viajes y sobre todo el trabajo en los grandes papeles que la tienen como una de las mejores actrices de los últimos tiempos, así como de algunos consejos a sus seguidores.

Es por ello que ataviada en una blusa colorida y desde su vehículo al ritmo del exitoso tema ‘Bubalu’ del cantante colombiano Feid envió unas palabras que llamaron a la reflexión de sus seguidores.

“Feliz ombligo de la semana mi gente 💕 A darle con toda a estos últimos días del año, a ser felices a nuestra manera, porque la felicidad no es lo que dicen los demás, si no lo que a cada uno de nosotros nos llena y nos da plenitud🌸 Besitosssssssssssssss 🩷”, escribió Carmen Villalobos.

Más allá del mensaje de Carmen Villalobos

No todas las personas tienen la suerte de poder levantarse cada mañana a trabajar para hacer lo que les gusta. De hecho, la mayoría de la gente hace lo que tienen que hacer sin ningún empeño o pasión y solo sueñan con retirarse.

Algunos consideran que si se dedican a lo que de verdad aman no van a sentir que están trabajando ni un solo día de su vida y mucho menos querrían retirarse. Y eso precisamente se extiende a lo que es la felicidad y la vida personal, pues ese futuro de alegría no llega si no se actúa en el presente si no es con algo que realmente la persona se sienta identificada, tal como lo que describe Carmen Villalobos.