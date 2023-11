Ni el papá de Luis Díaz se salvó: Estos fueron los mejores memes que dejó el triunfo de Colombia ante Brasil

En la noche de este 16 de noviembre, Colombia le ganó 2-1 a Brasil en los últimos minutos del segundo tiempo, haciendo que no solo el Metropolitano vibrara de emoción, y por supuesto todos los colombianos también lo hicieran en sus hogares. Los dos goles de Luis Díaz hicieron que el sueño de clasificar al mundial sea cada vez más una realidad. Sin embargo, las redes sociales no perdieron la oportunidad de crear cualquier tipo de memes entorno a ello.

Como ha sido costumbre en este tipo de eventos deportivos, se recrearon cualquier cantidad de memes en torno al partido, los inesperados goles de Luis Díaz y por supuesto el que se ganó todas las miradas (y memes) fue el papá de Luis Díaz. Después de tener pocos días de liberado, el padre del futbolista asistió al partido de la selección en Barranquilla, pero lo que más llamó la atención fue su reacción ante el segundo gol de su hijo. Esto hizo que las redes le hicieran memes e hicieran cualquier tipo de comentarios en torno a dicha reacción.

“Pero cómo lo sacuden así,, este país no aprende jajajajajajja”, “Imagínense vivir en Suiza y perderse este momento cacnónico de los colombianos”, “Por un momento pensé que le iba a dar un paro cardíaco al papá de lucho”, “Pero por qué lo sacuden así de feo”, “Este señor acaba de salir secuestrado y ya le andan sacando memes, este país no perdona nada jajajaj”. Sin embargo, los internautas no lo hicieron con malas intenciones, sino al contrario, con la intención de recordar el momento de manera jocosa.