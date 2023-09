“Estás mal”: le dan ‘palo’ a Carmen Villalobos por hacer una travesura con su perro

Carmen Villalobos terminó recibiendo varios comentarios poco agradables de varios usuarios de Instagram luego de que publicara un video en donde el protagonista era su perro, Freud. Y si bien muchos lo consideraron adorable, otros la criticaron por incomodar al animal solo para hacer el polémico clip.

La actriz de ‘Hasta que la plata nos separe’ suele compartir con sus seguidores todo tipo de contenido en sus redes sociales: desde adelantos de sus producciones, pasando por algunas escenas románticas con su pareja, hasta detalles más orientados a su día a día.

Y entre esto también suele incluir una de sus facetas más conocidas: amante de los animales. A través de diversas publicaciones, la colombiana deja ver lo mucho que se preocupa por ellos publicando varias imágenes y videos para denunciar algunos casos de maltrato animal o para difundir anuncios de mascotas extraviadas.

Pero además de mostrar los casos del exterior, la presentadora también se enfoca en sus propias mascotas, dejando ver con frecuencia algunas historias en donde sus perros se hacen presentes, en especial el pequeño Freud, luego de que Sebastián Caicedo se quedara con la custodia de su otro perro, Capuchino.

Y en esta oportunidad, el pequeño can se convirtió en el centro de atención de un video de Carmen Villalobos en el que usando un audio de fondo mostraba cómo preparar un “perrito caliente”. Pero más allá de enfocarse en un alimento, las cosas se pusieron literales al usar a su mascota como ejemplo.

En el clip se puede ver a la actriz siguiendo las indicaciones del audio, las cuales iban desde “cortar” y “picar” al perro hasta “amasar” y “revolver”, meneando y moviendo al animal en el proceso para hacer la divertida escena.

Carmen Villalobos recibió comentarios mixtos sobre este clip

Si bien varios internautas no pudieron evitar reírse y enternecerse por el curioso video, algunos usuarios de Instagram no dudaron en dejarle algunos comentarios negativos, indicando que no debería utilizar a su mascota para este tipo de publicaciones, en especial cuando se ve comprometida con tanto movimiento.

“Pobre perro”, “Yo la amo pero que esté moviendo al perrito así seguro le incomoda, en una parte se ve que se quiere voltear y todo”, “Freud no está muy contento,” y “Estás mal, no le hagas eso, lo estás incomodando. Pobrecito” son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post de Carmen Villalobos.