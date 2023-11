Shakira de ‘Yo Me Llamo’ se dio cuenta de que de favoritismos no se gana y se sometió a cambio extremo

Doble de Shakira en Yo me Llamo

Ya son nueve temporadas las que acumula ‘Yo Me Llamo’, en las pantallas de Caracol Televisión, r eality que para fortuna de sus seguidores encontró a la que puede convertirse el doble perfecto de la barranquillera Shakira , luego de que decenas de personas trataran de realizar este papel en el concurso. Pero no todo ha sido color de rosa, ya que esta participante enfrentó recientemente su primera noche de eliminación y decidió tomar medidas extremas para que esto no vuelva a pasar

En el capítulo 69, esta versión de ‘Shak’, por poco y queda fuera del programa, tras haber tenido una de sus peores presentaciones en episodios anteriores, suceso que la puso en riesgo, pero que por fortuna no la afectó, ya que ‘ Celia Cruz’, fue quien se fue a su casa tras la decisión de Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno .

Shakira de Yo Me Llamo tomó medidas extremas con su look para no volver a caer en eliminación

Andrea Correa es el nombre de esta concursante que con su talento ha causado un gran revuelo en las redes, y ha planteado un gran precedente en la historia de este concurso musical, hasta el punto que la Shakira original se tomara el tiempo de ver el programa y mandarle un saludo en televisión nacional.

Ante el susto, que le generó pasar por su primera gala eliminatoria, la imitadora decidió pasarse por el estilista y someterse a un cambio extremo en su cabellera para ser lo más parecida a su ídolo, proceso que compartió en su cuenta de Instagram, en donde ya acumula más de 87.000 seguidores.

