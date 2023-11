¿Producto de la ausencia? Camilo generó revuelo en internet al revelar que su hija Índigo aún no lo reconoce

El 9 de abril de 2022, la pareja de cantantes Camilo Echeverry y Evaluna Montaner, le dieron a conocer a sus millones de fanáticos en el mundo que se habían convertido en padres, de una saludable niña a la que llamaron Índigo. La crianza de la pequeña ha sido uno de los procesos más gratificantes de sus vidas, aunque, hay cuestiones que no los dejan de asombrar, como el hecho de que la menor no reconozca a su progenitor.

El Monteriano, de 29 años, fue el invitado de lujo al programa de variedades español, ‘El Hormiguero’, en donde entre risas reveló que su hijita es fanática de sus pegajosas canciones, pero que a pesar de que tiene a su disposición a su papá para que se las cante a diario, prefiere hacer uso de la tecnología para complacer sus pequeños oídos

“Mi hija tiene una situación, y es que sus canciones favoritas son las canciones de un tipo que se llama Camilo; pero es muy raro porque ella todavía no asocia que yo viendo siendo Camilo. Entonces, cuando estamos en la casa y yo agarró la guitarra y le cantó la canción que le escribí, índigo, ella me dice “no, no, no, Camilo”, entonces va al speaker y le dice que ponga Camilo”, manifestó el intérprete de ‘Tutu’, quien despertó la ternura de sus seguidores, quienes reaccionaron con una ola de comentarios a un clip posteado en TikTok.

“Cuando se de cuenta va a ser el mejor día de su vida”, “Hater de su papá pero fan de Camilo”, “Puede tener un concierto privado y no lo sabe”, “Quiero que Camilo sea mi papá”, y “No le gusta la versión acústica”, fueron algunas de las reacciones en la web.

