“Sueño hecho realidad”: Shakira dedicó amoroso mensaje a su imitadora de Yo Me Llamo en complicidad con Día a Día

Sin duda una de las cantantes colombianas más reconocidas a nivel mundial es Shakira quien con cada una de sus letras ha logrado desbordar todo su talento y por supuesto, dotes en el baile demostrando su sabor barranquillero convirtiéndose en un icono en la esfera musical. Tanto así, que varios han sido los imitadores que han buscado seguirle el paso presentándose en ‘Yo me llamo’, como es el caso de Andrea Correa quien terminó cautivando a la barranquillera y en complicidad con los presentadores de Día a Día le terminó enviando un amoroso mensaje.

Durante la más reciente trasmisión del programa ‘Día a Día’, la imitadora estuvo presente con el fin de revelar diversos detalles de su presentación y también las fuertes declaraciones que para muchos dieron por parte de Amparo Grisales. Sin embargo, ella se mostró segura de su talento y lo enfocada que ha estado por hacer llevar su imitación a otro nivel.

Pero, esta no fue la única sorpresa que se llevó la Andrea, pues en medio de la emoción por estar allí, los presentadores le pidieron prestar atención a un video. Para sorpresa de ella y los televidentes se trataba de Shakira, quien apareció para mandarle un saludo especial a su imitadora reiterando el talento que posee y lo agradecida que estaría por representarla.

“Hola, un besito muy grande a Andrea Correa, mi imitadora que simplemente es espectacular”. La mujer no fue la única que terminó recibiendo un saludo por parte de la barranquillera, pues también Shakira envió un saludo para los jurados de Yo me llamo, quienes tienen la difícil prueba de analizar no solo su voz, sino también cada uno de sus movimientos para conseguir así el doble perfecto.

Ante el hecho las lágrimas por parte de Correa no se hicieron esperar, pidiendo que volvieran a trasmitir este corto clip en vivo. Asimismo, reiteró que aún no la conoce personalmente, pero espera tener esta oportunidad muy pronto. En medio de la serie de emociones que la inundaron Correa indicó que tan solo con el haberla reposteado y hasta con el mensaje que cuenta con su nombre propio este resulta ser un sueño cumplido en su vida.

Por su parte, Catalina indicó que desde Día a Día habían hecho todo lo posible para pedir el permiso con el fin de que la imitadora de Shakira no se perdiera de primera mano de este saludo, y se convirtiera así en su mayor motivación.