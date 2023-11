¿Volvió la inseguridad a Colombia? Alzate, Margarita Ortega y Juan Pablo Raba sufrieron robos este fin de semana

La inseguridad en Colombia al parecer anda desbordada y no tiene límites, exponiendo a los ciudadanos a experiencias peligrosas y traumáticas. Cada situación es diferente a la otra, sin reducir los riesgos que conlleva el día a día.

De hecho, recientemente, específicamente el puente festivo de 4 de noviembre de 2023, los usuarios en redes sociales quedaron sin palabras al ver una serie de publicaciones de varios famosos, quienes denunciaban robos de los que fueron víctimas a lo largo del fin de semana.

Según se pudo conocer, las celebridades que tuvieron que pasar por este lamentable hecho fueron Juan Pablo Raba, Margarita Ortega y Alzate. Cada suceso tuvo lugar en uno de los días del puente festivo, sorprendiendo a los fieles seguidores de las redes sociales.

De acuerdo con lo que se conoció a través de espacios como Instagram, Margarita Ortega, reconocida actriz y presentadora se enfrentó a un hecho muy desafortunado en la capital de Colombia, luego de le hurtaran su maletín y sus pertenencias del carro. La artista mencionó que también se le habían llevado el carné del noticiero y le hicieron daños en su vehículo.

[ ¿Recuerda al joven con novia de trapo? A esto se dedica ahora en las calles del centro de Bogotá ]

“Gracias, Bogotá. Me acaban de romper el carro y me robaron mi maletín, el que uso para ir al trabajo, con todo lo que en el cargo, incluyendo el carné del noticiero. Qué dicha la seguridad de la ciudad”, reseñó en un post, donde etiquetó a las autoridades correspondientes.

De igual manera, la periodista apuntó que no se explica cómo es posible que las personas no actúen desde la buena fe y los principios y, al contrario, muchos comentan desde la apatía. Estas palabras fueron enfocadas en lo ocurrido, viendo reacciones en las plataformas digitales.

[ Cuidado: ‘La Liendra’ “jugó” con un peligroso artefacto y puso en riesgo a sus vecinos ]

En el caso del famoso cantante popular la experiencia fue distinta, pues todo ocurrió en el Cauca. El artista publicó un sentido video, el cual expresaba toda su molestia e inconformismo con lo vivido en esta zona de Colombia.

Alzate indicó que esta era la primera vez que sucedía algo así, por lo que no entendía los comportamientos de algunas personas que buscaban hacerle el mal a los demás. Allí puntualizó que todo ocurrió con armas y el atraco fue muy rápido.

El suceso se dio el pasado 5 de noviembre de 2023, siendo comentado y publicado por el artista popular a través de las redes sociales.

Juan Pablo Raba, famoso actor internacional, vivió un lamentable y angustiante hecho el lunes 6 de noviembre de 2023, precisamente mientras realizaba una actividad física por los cerros de Bogotá. El artista se encontraba en compañía de sus hijos, quienes presenciaron el acto de violencia del que fue víctima por un robo.

“Hola, hola, tal vez esta es la historia que uno no quisiera poner, pero bueno, me asaltaron, estaba con mis hijos en la montaña, estaba caminando, y cinco personas nos asaltaron, me quitaron el teléfono, el reloj, mis alianzas de matrimonio. Estamos bien, afortunadamente”, aseguró, reflejando en cámara las heridas que le quedaron en el rostro.