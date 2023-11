“Yo también me voy a enfierrar”: Alzate hizo polémica advertencia porque lo atracaron y humillaron en Colombia

Tristemente, la inseguridad en Colombia es un pan de cada día y parece que nadie está exento, hecho que quedó en evidencia tras la denuncia del reconocido cantante de música popular, Alzate, quien publicó un video, completamente furioso, contando que lo habían robado y humillado en el país.

Vea acá: Equipo de la Liga Betplay denunció que les ofrecieron plata para dejarse ganar del Cali

Alzate es uno de los artistas colombianos más reconocidos en el género y por estas fechas se encuentra dando conciertos en varias ciudades alrededor del país. No obstante, no todo es alegría, pues a través de sus redes sociales dio a conocer en un video que fue víctima de robo, aunque no dio muchos detalles de dónde fue o cuándo sucedió:

“Aquí vamos en el bus, celebrando la vida, ¿cierto que sí? Así es, la vida es bella. Nos acabaron de atracar con fierros en la cabeza, ¿cierto que sí? Estamos en Colombia, nos la hemos recorrido por muchos años. Llamamos nuestra tierra y es la primera vez que nos pasa esto. Nos atracaron, nos humillaron”, aseguró Alzate.

El cantautor continuó en su video y terminó de estallar al asegurar que va a armarse para asegurar su defensa en caso que le vuelva a suceder:

¿Por qué las personas de bien, sin importar si son de derecha o de izquierda, tienen que tomar la decisión de defenderse?... Así es señores, que donde me vuelvan a para aquí, vamos a tener una ráfaga de plomo”, concluyó el cantante colombiano.

A continuación le presentamos el lamentable video: