¿Recuerda al joven con novia de trapo? A esto se dedica ahora en las calles del centro de Bogotá

A inicios del 2023 Cristian Montenegro se hizo tendencia en redes sociales por compartir en en sus redes personales fotos y videos de su vida cotidiana con su ‘novia’ de trapo en diferentes escenarios, como en su casa, en el transporte público, etc. A raíz de esto, causó bastante controversia porque muchos no lo vieron “Normal” y otros lo llegaron a ver hasta “Raro”, el hecho de que no sostuviera una relación con una persona real.

Luego de esto, el mismo joven fue invitado a un programa de televisión del Canal RCN, donde también estuvo presente su expareja real, donde mencionó que este comportamiento de tener una ‘novia de trapo’ empezó desde que ellos terminaron su relación. Sin embargo, no se supo mucho después de la aparición de Cristian en este programa, pasando al olvido y dejando su historia como un recuerdo más en el mar de contenido que se puede encontrar en internet.

Hasta hace tan solo un par de días se volvió a saber de Cristian y su novia de trapo, pero esta vez no en redes sociales sino en las calles de la capital del país, donde sigue siendo visto con su ‘novia de trapo’, realizando bailes sobre la calle séptima a cambio de dinero, en todo el centro de la ciudad. Usuarios de redes sociales decidieron grabarlo para demostrar la nueva actividad económica del joven. Los comentarios fueron diversos “Déjenlo, es un evento canónico y va pa la historia de Colombia”, “Pero ya la ha mejorado ¿En que gimnasio la tiene ?”, “Qué romántico”.

Muchos esperaban que no se supiera más de Cristian Montenegro, pero al parecer aprovechó su momento de fama para seguir generando ingresos, pero esta vez de maner aún más pública.