“Me siento tremendamente agredida”: Margarita Ortega compartió con sus seguidores una dura historia que tuvo que vivir

A través de un video envivo, Margarita Ortega, la presentadora del Noticentro 1 CM&, se refirió a los mensajes que recibió luego de que contara que fue víctima de robo en la ciudad de Bogotá. Cabe mencionar que Ortega había subido una historia a su perfil de Instagram donde contó el hecho y narró que los delincuentes del atraco le sacaron su maletín con objetos personales tras romperle el vidrio de su vehículo.

“Gracias, Bogotá. Me acaban de romper el vidrio del carro y me robaron el maletín, el que usó para ir al trabajo, con todo lo que en él cargo, incluyendo el carnet del noticiero. Qué dicha la seguridad de la ciudad”, relató la también actriz.

Los seguidores de la presentadora rápidamente reaccionaron ante lo ocurrido; sin embargo, hubo aquellos que criticaron a la propia periodista del robo. Ante este tipo de comentarios, Ortega realizó un video en vivo en el que mostró su sorpresa e inconformidad sobre los juicios en su contra: “Estoy actuando de manera inusual, muy llevada por la emoción, en medio de la congestión que estoy sintiendo”, comenzó la presentadora.

“Viví un suceso que no me había tocado, sí, nos pasa a muchos en este país lamentablemente, y me tocó a mí”, narró Ortega. La periodista además contó que luego del hurto el canal para el que trabaja también compartió el hecho y las personas no se hicieron esperar con comentarios de odio y crítica hacia la actriz.

Varios de los señalamientos le adjudicaban la culpa a la presentadora, donde, como la misma Ortega expresó, la juzgaban por sus ideologías políticas de las cuales se ha especulado mucho. La presentadora manifestó que ha sido “fuertemente agredida” en las redes sociales por personas que la tildan o bien sea de “petrista” o “uribista”. Ante esto, la actriz aprovechó el envivo para negar este tipo de comentarios.

La periodista además dijo que su intención era manifestar el hecho del que fue víctima más no generar polémica: “No entiendo cómo estamos funcionando, qué es lo que tenemos en el alma. ¿Cómo nos odiamos de esta manera? ¿Qué nos está pasando?”, cuestionó la presentadora, a quienes la criticaron.

Adicionalmente, la presentadora emitió un mensaje reflexivo a sus seguidores sobre la manera en la que muchos se toman el derecho de juzgar a otros, hacer comentarios hirientes y culparlos de los hechos lamentables que les sucede: “¿En qué momento dejamos de tener compasión sobre nosotros? Esto no es de ponerse en un bando o en el otro. Esto es de consideración y respeto”, dijo Ortega.