¿De regreso a la TV? Carolina Acevedo ganadora de MasterChef sigue dando de qué hablar con famosa telenovela de RCN

‘MasterChef Celebrity’ es uno de los programas más reconocidos de RCN televisión, pues a lo largo de varias temporadas ha logrado cautivar a los televidentes. Sin embargo, en su última versión terminó desilusionando en la televisión colombiana, pues más allá de las diversas polémicas generadas por algunos concursantes e incluso sus diversas habilidades en la cocina, lo cierto es que a nivel de rating no completó las expectativas. Y aún más la polémica generada por el triunfo de Carolina Acevedo quien fue el centro de las críticas por sus comportamientos, pues reiteran que Nela González o Adrián Parada eran quienes se merecían verdaderamente este triunfo. Sin embargo, la ibaguereña sigue mostrando que sus actitudes no tienen mucho que ver, ya que la ganadora sigue dando de qué hablar con famosa telenovela de RCN.

Le puede gustar: ¿Con ganas de inscribirse? Estas son las ‘sorpresitas’ con las que el ‘Desafío’ buscará ser un éxito en el 2024

Y es que luego de la controversia generada por convertirse en la mejor cocinera este 2023 la serie de proyectos para la actriz tampoco han faltado siendo la cara de algunas marcas, pero eso sí, su presencia nuevamente en la televisión y específicamente en RCN no han pasado de largo. Pues Acevedo noche a noche acompaña a los televidentes a partir de la retransmisión de la famosa telenovela ‘La ley del corazón’. Sin embargo, en este papel tampoco ha sido muy bien recibida, ya que interpreta a la exesposa de Pablo Domínguez y madre de sus dos pequeños.

Lo cierto es que su relación con Pablo no sería la mejor debido a la serie de situaciones que vivieron, pero eso sí, los diversos comentarios a través de las redes sociales no se han hecho esperar destacando que varias de las actitudes con las que cuenta la actriz en ‘La ley del corazón’ se asimilan a su personalidad. Asimismo, hubo quienes no han dudado en aplaudir la actuación y su “regreso” a la televisión colombiana, luego de algunas semanas de estar ausente tras la gran final del programa de cocina.

También puede leer: “Completamente atemorizada”: Mary Méndez reveló que está paralizada con la inseguridad en Colombia

Por lo pronto, se desconoce si Acevedo planea regresar a RCN con una nueva producción, pues en diversas entrevistas la actriz ha dejado claro que junto a su actual pareja Lucas Jaramillo planean recorrer el mundo en donde ella se encargará de cocinar mientras que él lleva a cabo diversos experimentos.