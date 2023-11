Televidentes de ‘Yo Me Llamo’ se mamaron de que usen la relación de ‘Shakira’ y ‘Elvis Crespo’ para subir el rating

La novena temporada de ‘Yo Me Llamo’ se ha convertido en una de las más comentadas en las redes sociales, pero no solo desde la crítica a los imitadores, también por algunos rumores web en los que indican que la producción y los jurados del reality le está dando prioridad a algunos participantes, como el caso de ‘Shakira’ y ‘Elvis Crespo’ . Ante esto, varios televidentes mostraron su inconformidad con Caracol con fuertes comentarios en Instagram.

A pesar de que para algunos televidentes la relación entre estos dos concursantes, le da un ‘plus’ a la trama del programa; otra gran parte de la audiencia considera que la doble, que se ha encargado de rendir homenaje a la cantante barranquillera, no tiene el talento necesario para ser la imagen y semejanza de ‘Shak’.

Esto le puede interesar: “Amo a los hombres”: Amparo Grisales arremetió en contra de “feministas radicales” con su definición de los piropos

Ante esto, muchos navegantes digitales se volcaron a la página oficial del programa concurso, la cual tiene más de 440.000 seguidores, para mostrar su inconformismo, luego de ver el desempeño de la imitadora, en el episodio transmitido la noche de este jueves 2 de noviembre; capítulo en el que la participante trató de sorprender a Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno , con su interpretación de la canción ‘Antología’.

“Aún no logro entender que tiene que ver su vida personal con el concurso”, “La peor temporada”, “En realidad he tratado de verle un parecido a Shakira, pero no tiene la voz de Shakira, desafina y cuando baila se ahoga”, “Solo por el rating. Ridiculez, no baila, le tiene miedo al agitarse. No tiene el color de la voz”, fueron algunas de las críticas de los seguidores del formato musical.

No se lo puede perder: ¿Necesitan psicólogo? Carolina Cruz se desahogó y habló de la salud mental de sus hijos tras separación con Lincoln