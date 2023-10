“No se lo cree ni su madre”: César Escola sacó pecho por rating de Yo Me Llamo y seguidores de Rigo lo criticaron

Luego del final de MasterChef Celebrity Colombia, el pasado domingo 8 de octubre, RCN y Caracol, sorprendieron a sus audiencias con varios cambios en su programación, empezando por el estreno de la novela Rigo, formato que relata la vida del ciclista Rigoberto Urán, la cual ha sido presentada durante dos horas en sus primeras emisiones; tiempos que ‘Yo Me Llamo’ también tomó para no quedarse en el rating. Precisamente César Escola, jurado del concurso, salió a ‘chicanear’ está cifra en redes y fue duramente criticado.

Ya son más de 200.000 seguidores los que acumula el músico y presentador argentino en la red X, plataforma en la que recientemente salió a sacar pecho por el punteo del concurso de imitadores en las cifras de rating proveídas por Kantar Ibope Media, recientemente, en las que se pone en evidencia cuál fue la preferencia de los colombianos en sus televisores, la noche del lunes 9 de octubre.

“Gracias por la sintonía”, fue lo que manifestó Escola, en su perfil, en el cual compartió el post del ente que hace las medidas, en el cual se observa a ‘Yo Me Llamo’, en el primer lugar, con 11,4 % en su medición; y a la telenovela de Rigo en 7,21%. Este post no fue bien recibido por algunos internautas digitales, quienes le dejaron varios comentarios a Escola, indicándole que acorde a sus estipulaciones como audiencia, el nuevo formato de RCN, no demorará en desbancar al reality musical:

“No se lo cree ni su madre. Rigo es la Telenovela #1 del momento y la preferida de los colombianos”, y " Payaso, si siguen permitiendo la prepotencia de Amparo, esa sintonía que decis se va a ir”, fueron algunas de las reacciones en la web.

