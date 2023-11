“Amo a los hombres”: Amparo Grisales arremetió en contra de “feministas radicales” con su definición de los piropos

Con 67 calendarios en su rodar, la jurado de ‘Yo Me Llamo’, Amparo Grisales , sigue vigente en la pantalla chica colombiana, e incluso sus declaraciones y visiones de mundo constantemente despiertan fuertes debates en las redes sociales. Precisamente, la manizaleña levantó escama en la web, luego de dar a conocer la definición de la palabra piropo, que ella considera correcta; hecho que le generó cientos de críticas.

Ya son más de 1,1 millones de seguidores los que acumula ‘Amparito’, en la red ‘X’, anteriormente Twitter; plataforma en la que recientemente revivió uno de sus trinos del año 2018, en donde se valió de una definición web para validar su posición frente al piropo: “Palabra o expresión de admiración, halago o elogio que se dirige a una persona”.

Esta descripción proveída por el diccionario Oxford, fue acompañada por varias ‘pullas’ de Grisales dirigidas a movimientos feministas, las cuales fueron inmediatamente reprochadas: “No existen “piropos” ofensivos. ¿Cómo pueden decir las feministas radicales y con actitudes “Misándricas que “el piropo” es el origen de la violencia de género? ¿Y si se los dice una mujer?”, manifestó.

“No importa mucho lo que usted diga, francamente no puede estar más lejos la imagen que usted proyecta de cualquier cuestionamiento serio, mucho más si es al feminismo”, “Los piropos que una recibe en la calle, no son necesariamente halagadores ni bellos, la mayoría son sexuales y obscenos, y ella no puede hablar en nombre de todas, por algo en otros países están prohibidos, pocos hombres saben diferenciar un piropo del acoso”, y “Muy diferente la definición de un diccionario, a lo que las mujeres se ven obligadas a recibir a diario como piropo”, fueron algunas de las reacciones de algunos internautas que refutaron las visiones de la ‘diva’.

