¿Es una grosera? Por este comentario de Amparo Grisales fue criticada por fuerte comentario a participante de ‘Yo Me Llamo’

Amparo Grisales es una de las celebridades más destacadas de la televisión colombiana por su larga trayectoria y los éxitos que ha obtenido a nivel nacional e internacional. Ahora bien, la proclamada ‘Diva de Colombia’ forma parte del grupo de jueces en el programa Yo me llamo. Tras el episodio más reciente, fue tendencia en las redes sociales debido a sus comentarios a uno de los concursantes por su peinado.

Desde su primera emisión en el país, el programa se ha convertido en un referente de la música y el entretenimiento en Colombia.

En la séptima etapa de la competencia, César Escola, Pipe Bueno y Amparo Grisales, junto a ‘Sinfoni’, el cuarto jurado que es una inteligencia artificial, escuchan minuciosamente a los competidores que lograron asegurar su cupo en la Escuela de Yo Me Llamo, pues allí reciben clases por expertos para alcanzar el máximo parecido con sus artistas favoritos.

Yo me llamo sigue avanzando, y después de las recientes salidas de Joan Sebastián, Raphael y Diomedes Díaz, el número de concursantes en competencia se ha reducido considerablemente. Los que siguen en la academia están esforzándose al máximo para convertirse en el doble perfecto de su artista favorito. Precisamente por esta razón, los jurados están siendo mucho más exigentes con las presentaciones, y sus expectativas se incrementan constantemente.

En el capítulo 54 de la competencia, ‘Yo me llamo Alejandra Guzmán’ no logró conquistar al jurado, pues al interpretar el sencillo ‘De música ligera’, su presentación no salió como lo esperaba.

Tras terminar la presentación los jurados dieron su punto de vista, pero el que mas incómodo a los televidentes fue el de Amparo Grisales, quien aseguró que parecía la ‘Chimoltrufia’, y añadió: “es que no solo es el peinado César, es que no se parece, no se va a parecer nunca a Alejandra Guzmán, en algunas canciones puede que saque su ronco, puede que saque rockero, porque le ayuda que es un hombre y le queda fácil”.

“A veces se parece, la interpreta divino, pero físicamente, como buscamos el doble exacto, hoy si te sobreactuaste un poquito, entonces la peluca se te notó más, porque está toda revolcada como si hubieras salido de un revolcado, lo único que quiero decir es que ni con el mejor maquillaje va a encontrar el parecido a Alejandra Guzmán”, agregó la actriz.

