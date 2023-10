Las ‘exigencias’ de Gustavo Bolívar por las que no asistirá al debate de Noticias Caracol, ¿hubo pelea?

El candidato Gustavo Bolívar anunció que no atenderá el debate programado por periodistas de Caracol Televisión. Aunque inicialmente aceptó la invitación para participar en el evento, Bolívar decidió no formar parte de él. La razón para no hacerlo ha sido catalogada como un auténtico “berrinche” del candidato.

Según explicó la oficina de comunicaciones de Bolívar, su inasistencia se debe a un desacuerdo con la dinámica propuesta para las preguntas.

¿Por qué se molestó Bolívar?

Caracol planteó un debate que estaba estructurado en dos bloques: uno con preguntas dirigidas a todos los candidatos y otro con preguntas específicas formuladas por periodistas a cada candidato. Sin embargo, ese método no le gustó al integrante del Pacto Histórico, por lo que sugirió que las preguntas abiertas fueran incluidas en sobres, permitiendo que cada candidato seleccionara al azar cuáles responderían.

Sin embargo, Caracol Televisión rechazó la propuesta, ya que en este tipo de debates normalmente los periodistas preguntan lo que la gente desea saber. Por tal razón, no se llegó a un acuerdo, llevando a Bolívar a tomar la decisión de retirarse.

Vía comunicado de prensa, Bolívar alegó la importancia de un formato transparente que brindara a todos los candidatos la oportunidad de abordar temas cruciales de manera justa. Esto, tras no alcanzar un consenso sobre su solicitud de cambiar la regla de las preguntas abiertas.

A pesar de lo sucedido, Bolívar no se quedó en silencio. Aprovechó la ocasión para invitar a sus seguidores a unirse a una transmisión en vivo a través de sus redes sociales a las 8 de la noche. Durante esta transmisión, compartirá sus programas y propuestas para Bogotá, ofreciendo a la comunidad una oportunidad única de conocer más a fondo sus visiones y enfoques antes de la votación del próximo domingo.

A pesar de las exigencias y desacuerdos, no hubo peleas entre el canal y el político.