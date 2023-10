¿Efecto Sandrita? Jessi Uribe rompió en llanto en vivo y dejó claro que no es “solapado” con su vida privada

La industria de la música combinada con los diversos realities de canto de Caracol televisión han dado a conocer a diversos talentos quienes más allá de llevarse el primer lugar, también logran alcanzar el éxito en escenarios nacionales e internacionales y clara prueba de ello es Jessi Uribe. Un cantante de música popular proveniente de Santander, quien además de contar con una fructífera carrera en medio de su pasión encontró nuevamente el amor en la también artista Paola Jara con quien después de dos años de relación hace un poco más de un año le pidió matrimonio. Pero, eso sí, más allá de su música han sido el centro de las polémicas por ser considerados infieles, en donde la víctima habría sido Sandra Barrios, expareja del bumangués. Y es que tal ha sido el nivel de afectación que Jessi rompió en llanto en vivo durante ‘Día a Día’ y dejó claro que no es solapado.

Y es que el artista se encuentra realizando una gira de medios en donde el turno en horas de la mañana de este 20 de octubre fue precisamente, para el matutino de Caracol televisión. En medio de esta situación, Carolina Soto le mostró sus pasos en algunos realities, pero en medio de sus declaraciones las lágrimas por parte de Uribe se hicieron presentes.

“Sigo siendo el mismo, la vida lo golpea a uno un poco y lo hace como más fuerte, lo hace madurar a uno también”, reiteró inicialmente. Ante el sentido momento las presentadoras no dudaron en mostrarle su admiración y cariño, en donde Carolina Cruz aprovechó el momento para indagar sobre las emociones que tenía ahora en comparación a hace 9 años en donde la música ya estaba presente en su vida.

La serie de sentimientos enter lágrimas y sonrisas se apoderaron de Jessi en donde reiteró: “También he sido muy guerrero para llegar a donde estoy, a pesar de tanta cosa que he pasado, la gente sabe y yo no soy solapado. La gente sabe todo lo que ha pasado en mi vida personal”.

Finalmente, el artista también aprovechó para agradecerle a sus fans por acompañarlo desde que decidió lanzar su carrera, pues más allá de la serie de éxitos que ha tenido, también se ha sentido respaldado en las diversas situaciones que ha tenido que afrontar en su vida privada. Pues, varios usuarios tomaron sus declaraciones como una clara señal a lo que sigue ocurriendo con Paola Jara y su expareja.