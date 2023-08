¿Nada mal para dos horas en vivo? Esta sería la millonaria cifra que ganarían los presentadores de Día a Día

Día a Día es uno de los programas de entretenimiento más reconocidos del Canal Caracol, pues ha logrado mantenerse en la televisión colombiana desde hace más de 13 años contando con la participación de diversas figuras, quienes se han ganado el cariño de los televidentes. Sin embargo, las dudas con respecto a la millonaria cifra que ganarían los presentadores no se han hecho esperar.

Si bien, el programa ha contado con la participación de varios famosos entre los que se destacan Mauricio Vélez, María Cecilia Botero, Mónica Rodríguez, Agmeth Escaf, pero quien sin duda se ha mantenido a pesar de la serie de cambios ha sido Catalina Gómez, quien ha pasado tanto bueno como malos momentos, pues no sería poca la cifra que ganaría.

Actualmente, el matutino cuenta con un grupo de presentadores como lo son Carolina Cruz, Carolina Soto, Iván Lalinde, Juan Diego Vanegas, Carlos Calero, Jhovanoty y por supuesto, Catalina Gómez. Cabe resaltar que esta no sería una cifra para nada baja teniendo en cuenta su tiempo en televisión y la trayectoria de este programa.

¿Cuánto ganarían los presentadores de ‘Día a Día’?

Aunque la cifra exacta no se conoce, esta tendría mucho que ver con la experiencia de cada una de las personalidades, teniendo en cuenta los años que llevan dentro de la esfera del entretenimiento y por ende, su visibilidad actual. El monto que llegarían a ganar estos presentadores rondaría entre los 30 y 40 millones de pesos.

Y es que el programa suele estar al aire durante dos horas y media, pero en algunas ocasiones este tiempo tiende a ser menor, pues se presentan diversas carreras ciclistas, partidos de fútbol, entre otros. Es decir, que a la semana el equipo de ‘Día a Día’ se prepara trabaja alrededor de doce horas y media, sin contar, las reuniones en las que se organizan las diversas temáticas que se llevarán a cabo a lo largo de la semana.

Lo cierto es que los presentadores no solo de este programa matutino, sino del resto no suelen hablar de las ganancias que reciben por su participación en la televisión colombiana. Eso sí no pasa de largo los diferentes negocios que han logrado desarrollar, los lujos con los que cuenta y los viajes que disfrutan en compañía de sus familiares cuando tienen vacaciones.