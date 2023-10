“Sandrita, ya no me para bolas”: Paola Jara fue el centro de burlas por mostrar la ‘desgastada’ relación con Jessi Uribe

Dos de los cantantes más famosos de la música popular en Colombia son Jessi Uribe y Paola Jara quienes por caminos separados se dieron a conocer no solo en escenarios nacionales e internacionales sino también en la pantalla grande, esto gracias a éxitos como ‘Mala mujer’, ‘Dulce pecado’ y ‘Matemos las ganas’. Precisamente fue allí, donde la química surgió y por ende, surgió el amor entre ellos. Eso sí, para nadie es un secreto la serie de críticas en la que ambos se han visto inmersos, en donde la principal protagonista también ha sido Sandra Barrios, expareja y madre de los cuatro hijos del bumangués, quien lo estuvo acompañando desde el inicio de su carrera. Sin embargo, ahora después de dos años de noviazgo y más de un año de casados, siguen demostrando que su amor está más latente que nunca, pero una situación compartida por la paisa. Pues dejó ver que no todo es como parece siendo el centro de las burlas por mostrar la ‘degastada’ relación con Uribe.

Y es que debido a la amplia visibilidad que han logrado adquirir gracias a su talento en los escenarios, también ha logrado crear una comunidad bastante grande a través de sus redes sociales, quienes andan pendientes de cada uno de los movimientos que tienen y por ende, las “muestras de amor” que son constantes. Sin embargo, los malos comentarios siguen a diario y ahora por culpa de la paisa.

De acuerdo con el corto clip compartido por la paisa, ambos llegaron de la serie de conciertos que tienen en distintas zonas del país, aprovechando para pasar tiempo juntos y aprovecharlos de principio a fin. Asimismo, Jara quien se encontraba grabando desde su cuarto llegó hasta su sala mostrando una de las actividades que más le encanta a su pareja además de cantar, pues resulta siendo el jugar videojuegos. Cabe resaltar que acostumbra a entretenerse en compañía de su cuñado quien reside en Bucaramanga.

A pesar de que Paola vio tan concentrado a su pareja no dudó en hacerle una muestra de cariño, dándole un beso en la mejilla, pero lo cierto es que la situación no terminó como ella esperaba, pues Jessi optó por enviar besos al aire. Mientras que no parpadeaba para no perder en el juego que al parecer, llevaba varios minutos adelantando. Como es costumbre los internautas no dudaron en compartir el video mostrando las risas e incluso nombrando a la expareja del bumangués.