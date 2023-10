“Sé que me van a extrañar” Martha Isabel Bolaños reveló por qué no estará en la nueva temporada de ‘Yo soy Betty, la fea’

Aunque todos la recuerdan por su icónico papel de ‘La Pupuchurra’ en ‘Yo soy Betty, la fea’, Martha Isabel Bolaños ha estado en una casi que interminable lista de éxitos en la televisión colombiana.

Ahora bien, la emblemática novela de RCN ‘Yo soy Betty, la fea’ logró darle la vuelta al mundo y ha contado con múltiples adaptaciones en diferentes países. A raíz del éxito, la historia está en desarrollo para su continuación con una segunda temporada después de 23 años. Esta nueva entrega se estrenará por la plataforma Prime Video.

A pesar de la emoción por el regreso de muchos personajes queridos, esta segunda etapa no contará con parte del elenco original como La Pupuchurra, personaje que interpretaba Martha Isabel Bolaños.

Otros personajes como los de doña Catalina Ángel e Inés Ramírez no estarán, ya que las actrices que encarnaban a estas mujeres, fallecieron en los últimos años (Celmira Luzardo y Dora Cadavid, respectivamente).

Además, la participante de ‘MasterChef celebrity Colombia’ ha tenido bastante difusión en medios y redes sociales, pues en su perfil de Instagram aprovechó para referirse a lo que pasó con su personaje: “Voy a aprovechar para contarles un chisme, estaba en el canal y estaban todos mis compañeros de ‘Betty’ grabando. Fue muy loco, porque cuando entré al estudio, estaban todos”.

Aunque reconoce que la idea de volver a grabar no le desagrada, reconoce que sin el personaje de Sofía López, interpretado por Paula Peña, su papel no tiene mucho sentido. “Para la gente que pregunta si voy a estar, no, no fui invitada al proyecto. Paula Peña, tampoco y María Eugenia Arboleda, tampoco. ¿Las razones?, yo digo que, al no estar Sofía, ‘la Pupuchurra’ no tiene mucho que hacer ahí, pero es la realidad”.

Hubo una ocasión en que en medio del rodaje de MasterChef Celebrity 2023, en los estudios del canal RCN, la actriz se encontró con el elenco. “Fue muy lindo verlos, muy lindo. Espero que les vaya muy bien, el proyecto pinta espectacular y bueno, chévere, fue lindo verlos. 23 años y seguimos unidos. Sé que me van a extrañar, pero bueno, seguiremos por aquí, haciendo lo nuestro”, Finalizó la reconocida actriz.