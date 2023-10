“Buscan mujer para taparse”, ‘la jirafa’ de ‘Yo soy Betty, la fea’ reveló cómo descubrió que su prometido era gay

Marcela Posada es una actriz recordada por su icónico personaje de ‘la jirafa’ en el cuartel de las feas de la novela, ‘Yo soy Betty, la fea’, quien fuera de su actuación se roba las miradas y los piropos con su cuerpo delgado, el cual con ejercicio ha trabajado para que los años no se le noten. Ahora llamó la atención de sus seguidores al revelar una de sus experiencias más difíciles en el amor.

La actriz sorprendió al confesar en entrevista con el programa de entretenimiento y chismes, ‘Lo sé todo’, del Canal 1, que se encuentra soltera porque teme enamorarse por las malas vivencias que ha tenido que soportar cada vez que le hace caso a su corazón.

“Ay, toda la vida, toda la vida me ha dado miedo. Y cuando me ha dado por hacer caso y enamorarme, me ha ido como mal, regular, remal. Entonces, dejé así. Así me quedé, solita, pero feliz”, comentó la empresaria antes de revelar una de sus anécdotas con la que dejó a más de uno con la boca abierta.

Marcela Posada se enteró que su prometido la engañaba con otro hombre

Una de sus peores experiencias en el amor estuvo a punto de dar el “sí acepto” en el altar, puesto que estuvo a punto de casarse con el que se suponía era el hombre de su vida, pero en medio de los preparativos, se dio cuenta que su prometido la estaba engañando.

La actriz vivió una de sus relaciones más largas con dicho hombre, de quien evitó dar muchos detalles para identificarlo, pero sí dejó saber algunos datos de la infidelidad. “Esta persona viajaba mucho, pero después me di cuenta de que en cada ciudad tenía una novia”, expresó, además de indicar que, como si no fuera poco, este hombre dejó rastro en sus redes sociales de las relaciones homosexuales que sostenía.

“Es complicado, porque a veces hay personas que son gay, pero buscan una pareja, una mujer como para taparse y no mostrar su sexualidad... Gracias a Dios me di cuenta de las cosas que pasaron y no me casé”, puntualizó en su entrevista.

