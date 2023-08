“Hasta Claudia se puso a favor de ellos”: Martha Isabel contó qué pasó en ‘MasterChef Colombia’

El programa ‘MasterChef Celebrity Colombia’ continúa avanzando de la manera más entretenida, pues los famosos de esta quinta temporada tienen un toque distinto que llena de risas la pantalla con cada una de sus ocurrencias, pero también de las polémicas.

Hasta ahora dos de las grandes discusiones que se han vivido es una que protagonizó Juan Pablo Barragán con Daniela Tapia y la siguiente fue la ocurrida entre Martha Isabel Bolaños con Diego Sáenz y Carolina Acevedo por un reto para delantal negro en el capítulo 75 de ‘MasterChef Colombia’.

Desde ese entonces la actriz ni se mira con Diego Sáenz y Carolina, por lo que la tensión en cada edición ha estado más que marcada. Tras uno de los más recientes capítulos, Martha Isabel Bolaños compartió su opinión por medio de sus historias en la red social Instagram y aseguró que hay mucho que analizar al respecto.

“Comencemos por el juego ¡Ay Dios mío dame paciencia! Ya todo pasó, ya todo terminó de aquí para adelante pasan un millón de cosas más, más adelante me mando una cagad@ que es la única cagad@ que yo me mandé, la única, ahí sí la reconozco, pero esperemos que llegue ese día”, indicó en primera instancia Martha Isabel Bolaños.

Pero seguidamente repitió unas palabras que dijo Diego Sáenz con respecto a ella y reveló que durante lo que fue la grabación de esos capítulos hubo momentos fuertes en los que hasta la presentadora Claudia Bahamón se puso de lado de sus detractores en competencia.

“Hay que observar, porque todos somos espejos de todos, nuestra incoherencia. Cuando Diego dijo: ‘A Martha no le importa pasar por encima de la amistad’ ¿Cuál amistad? Si allá no había amistad, yo siempre jugué sola y ahí más sola todavía, hasta Claudia se puso a favor de ellos, o sea me tocó durísimo. El ambiente se puso muy tenso por esos días, más adelante suceden cosas, porque todo evoluciona y nada es permanente”, dijo Martha Isabel Bolaños.

Es de recordar que hasta ahora el grupo del top 10 de finalistas de ‘MasterChef Colombia’ está conformado por Zulma Rey, Daniela Tapia, Marianela González, Natalia Sanint y recientemente se sumaron Carolina Acevedo y Diego Sáenz.