¿Se llevó algo mejor que el premio? Martha Isabel Bolaños reveló si tiene amorío con Chris Carpentier de MasterChef

Sin duda, MasterChef Celebrity más allá de ser un reality enfocado en la cocina y por ende, la gastronomía colombiana también abre la puerta para conocer las personalidades de las distintas figuras que llegan a ser parte del programa. Una de las más destacadas en la más reciente temporada fue Martha Isabel Bolaños, una famosa actriz quien es recordada por su participación en icónicas telenovelas como lo son ‘Yo soy Betty, la fea’ y ‘Hasta que la plata nos separe’. Asimismo, la caleña no desaprovecha su oportunidad en televisión para ganar una amplia visibilidad a través de las redes sociales, siendo Instagram su preferida. Y es que precisamente, Martha reveló si tiene amorío o una relación con Christopher Carpentier jurado de MasterChef.

Si bien, luego de las grabaciones del famoso programa de cocina, la actriz ha estado enfocada en otros proyectos, pero eso sí el gusto por las diversas preparaciones sigue más latente que nunca e incluso espera poder seguir creciendo a través de sus redes sociales. La caleña decidió regresar a Bogotá, pues actualmente se encuentra haciendo parte de una obra de teatro con varias de las actrices de ‘Betty, la fea’, siendo invitada a algunas emisoras en la capital.

Bolaños estuvo siendo parte de la emisora ‘Tropicana’ revelando varias detalles con respecto a su paso por el reality de cocina, pero también aquellos momentos difíciles en su vida. Pero, sin duda una de las declaraciones más esperadas estaba enfocada en su relación con Carpentier, pues aunque en principio reiteraron que el chef chileno estaba en contra de Martha, luego los rumores sobre un posible acercamiento no se hicieron esperar.

Y es que en medio de la conversación, los locutores no dudaron en indagar sobre si era verdadera la salida del chef chileno del programa, dejando claro que ella no tenía idea con respecto a este tema. Asimismo, Martha aprovechó el momento para confirmar que sí se vieron en Cali e incluso cenaron juntos: “Para la gente que decía, uy que pasa ahí, no pasa nada fuimos a comer y ya”.

Lo cierto es que la sonrisa de ‘oreja a oreja’ era más que evidente por parte de la famosa actriz. Seguidamente, Marha indicó que en este momento está soltera, sin embargo, se siente tranquila y feliz, pues no siente un afán por tener una pareja, ya que sigue enfocada en su carrera y de llevar a cabo aquellos proyectos que le mueven el alma: “Tengo arrocitos en bajo, son quienes te pretenden, pero todavía no es el momento y yo no me voy a meter con quien no esté listo”.