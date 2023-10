¿No se pueden ni ver? Juan Esteban Sampedro, esposo de Catalina Gómez reveló cómo es su relación con jurado de Yo me llamo

Juan Esteban Sampedro Juan Esteban Sampedro y jurados de Yo me llamo

Caracol televisión ha contado con la suerte de coronarse durante varios años como el rey del rating, pues ha sabido ‘sacarle el jugo’ a varios realities y programas de entretenimiento entre los que se destacan ‘Desafío The Box’ y ‘Yo me llamo’ en sus diferentes versiones. Pero, quien ha estado a la cabeza de estos proyectos ha sido Juan Esteban Sampedro quien desde hace varios años figura como el vicepresidente de entretenimiento del Canal Caracol, es decir, una de las fichas más importantes dentro del medio. Eso sí, tampoco ha pasado de largo más allá de sus éxitos profesionales, su matrimonio con la presentadora Catalina Gómez y figura principal e icónica para muchos de ‘Día a Día’. La feliz pareja lleva más de 12 años de matrimonio y juntos le dieron la llegada a sus dos hijos Emilia y Cristóbal. Por supuesto, no desaprovechan cada oportunidad para disfrutar en familia y con grandes amigos, pues además de estar en el partido de la Selección Colombia también disfrutaron de las playas de Barú, en compañía de colegas y amigos como César Escola, Amparo Grisales y Pipe Bueno, dejando ver la verdadera relación que tiene con el maestro.

Si bien, Sampedro no suele ser muy activo en sus redes sociales ha buscado darse a conocer a los diversos medios de comunicación en medio de la promoción de cada uno de los eventos de los que hace parte, dejando ver que da todo por el todo. Apostándole a las temáticas que han logrado encantar a los televidentes, siendo esta una tarea para nada sencilla de asumir. Sin embargo, esto no ha sido lo único, pues ha logrado entablar fuertes relaciones con quienes forman parte de su equipo de trabajo.

Entre ellos los integrantes del famoso reality que sigue siendo todo un éxito, ‘Yo me llamo’, pues a lo largo de sus diversas temporadas sigue siendo el programa más visto en el horario prime time. Y es que precisamente, el auge trae consigo una amplia visibilidad para quienes hacen parte de este reality show, teniendo la oportunidad de compartir en otros escenarios, esta vez fuera del set.

Tal y como fue la más reciente ocasión, pues durante el partido de la Selección Colombia contra Uruguay, varios figuras entre ellas los jurados de ‘Yo me llamo’ y la familia de Juan Esteban estuvieron presentes en el estadio. Además, horas más tarde tuvieron la oportunidad de compartir en una cena y por supuesto, la serie de imágenes tampoco pasaron de largo, en donde Emilia, la hija mayor de Juan Esteban y Catalina junto a su padre fueron los principales protagonistas. “Emilia y yo, bajo el lento de César Escola, grande, maestro”.