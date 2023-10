¿Lágrima va lágrima viene? Marbelle mostró que no está en su mejor momento debido a la condición de salud que enfrenta

Una de las cantantes más famosas en la esfera del entretenimiento en Colombia es Marbelle, pues más allá de llegar a la industria musical desde muy corta edad, también logró marcar un precedente en los géneros ranchera, tecnocarrilera y por supuesto, el pop. Precisamente, su presencia en diversos escenarios del país, le permitieron llegar a la televisión para contar su propia historia a través de ‘Amor sincero’, en donde su mamá, su hija Rafaella y su expareja Royne Chávez también resultaron siendo los principales protagonistas. Sin embargo, en esta ocasión la artista mostró que no está en su mejor momento tanto así que no dudó en utilizar sus redes sociales para mostrar la compleja situación de salud que enfrenta.

Si bien, la intérprete de ‘Adicta al dolor’ desde hace varios meses no se ha dejado ver en la pantalla grande, esto no quiere decir que no siga adelantando diversos proyectos musical, pues actualmente no brilla solo. Por el contrario, hace varios meses hace parte de ‘Planchando el despecho’, junto a Ilona y Yolanda Rayo encargándose de visitar diversos territorios del país.

Y es que precisamente, este habría sido el detonante a su situación, pues recientemente a través de su cuenta de Instagram en donde alcanza los más de 2.5 millones de seguidores, compartió el estado de salud en el que se encuentra: “Así me tiene la fiebre”, reiteró la famosa cantante, añadiendo un corto video en el que se ve con algunas lágrimas en su rostro y también descansando en su cama.

Lo cierto es que esta es la primera vez en que Marbelle se deja ver de esta manera, pues si bien, suele ser muy activa en su cuenta de ‘X’, en donde principalmente, sus comentarios se remiten al gobierno de Gustavo Petro y quienes apoyan su gobierno. En cuanto a esta red social, suele ser un poco menos inactiva, pero esto no quiere decir que no comparta varios momentos con sus seguidores.

Por lo pronto, la voz detrás de ‘Días nublados’ tendrá que hacer en alto en cada uno de los proyectos que pretender llevar a cabo, teniendo en cuenta el virus que enfrenta y con el que no la estaría pasando para nada bien. Como es costumbre, la serie de comentarios en contra y a favor de los internautas no se hicieron esperar, pero eso sí, esto no ha sido impedimento para que siga más activa que nunca por cada una de las situaciones que se presentan en el país.