“Con miedo la recuerdo”: Juan Esteban Sampedro, esposo de Catalina Gómez reveló el momento más díficil de su carrera

Una de las figuras más importantes dentro del Caracol televisión es Juan Esteban Sampedro quien es el Vicepresidente de entretenimiento del Canal Caracol desde hace varios años teniendo a su cargo la mayoría de los concursos que logran ser todo un éxito dentro del medio de comunicación, como lo son ‘Yo me llamo’ y el ‘Desafío The Box’. Además de estar casado hace más de 13 años con la presentadora de Día a Día, Catalina Gómez, quien es su principal apoyo y pilar al igual que sus tres hijos, Emilia, Lucas y Cristóbal. Sin embargo, todo no ha sido color de rosa en la vida de Sampedro, pues recientemente confesó que ha atravesado por difíciles momentos en su carrera.

El famoso productor estuvo siendo parte del pódcast ‘Entre tinto’ en compañía Darío Patiño, un reconocido periodista y también gran amigo de Sampedro. En medio de la invitación, la emoción por parte de ambos fue más que evidente dejando ver que llevaban varios meses por este encontrar e incluso Catalina fue quien estuvo detrás de cámaras siguiendo el paso a paso de esta entrevista.

Le puede gustar: “Con miedo la recuerdo”: Juan Esteban Sampedro, esposo de Catalina Gómez recordó el momento más díficil de su carrera

Uno de los temas principales fue su rol dentro de Caracol y por supuesto, sus inicios en la televisión, revelando que después de encabezar el equipo de la primera versión de Protagonistas de Nuestra Tele, varios no le tenía a este tipo de formatos: “Me acuerdo de que una vez estuvo en una charla, había varios detractores, pero yo defendiéndolos, creo que vaticinaban que esos formatos no iba a surgir”.

Pero, Patiño no dudó en sacarle a flote su papel en el programa ‘Gran hermano’, un reality en el que reúnen a varios figuras en una misma casa, en donde cada momento se graba, pero también deben enfrentar complejas pruebas para seguir dentro del concurso.

En medio de su trasmisión Juan Esteban era la voz que alertaba o notificaba a cada uno de los participantes: “El programa más difícil que me ha tocado hacer a mí en la vida, que con miedo lo recuerdo”. Seguidamente, Sampedro confesó que en aquel reality él era el productor, pero también quiso ser ‘El Gran Hermano’, convirtiéndose en casi un participante dentro de esta producción, pues prácticamente tenía que estar al pendiente de cada uno de los movimientos de los concursantes, es decir, vivía en este espacio.

El vicepresidente dejó claro que puede hablar de los realities que los que ha hecho parte y los cuales son 100% reales y no existe ningún tipo de libreto como muchos lo piensan. Incluso indicó que quienes llegan a ser parte de estas producciones “se cuidan”, es decir, saben que van a estar expuesto, motivo por el cual sus comportamientos aunque se destacan no generan alertas o molestias entre los televidentes.

También puede leer: “Tenía tanto miedo”: Esposa de Yeison Jiménez reveló el difícil momento que vivió con la pérdida de su bebé

Sin embargo, Juan Esteban recordó que durante el programa ‘Gran Hermano’ en donde decidió esa noche descansar en su casa, sobre las 02:00 am lo llamaron de la producción para notificarlo que una de las concursantes había consumido alcohol antiséptico mientras que estaban en una fiesta, pues al parecer, el trago dispuesto por la producción se había terminado: “Se intoxicó por supuesto, eso nunca más volvió a pasar y salió del programa (…) En los realities hay reglas de juego y antes de empezar a grabar hay una manual de convivencia y ellos firman aceptando”.

Finalmente, Sampedro reiteró que “para quienes saben aprovechar su cuartico de hora”, después de su paso por la televisión logran seguir una carrera dentro de la esfera del entretenimiento, dejando claro que no “explotan” a los participantes por el contario, les reiteran su “apoyo”.