¿Toda una diva? Estas fueron las condiciones de Amparo Grisales para que ‘Suso, el paspi’ la pudiera entrevistar

El comediante y presentador paisa Dany Hoyos quien le da vida al popular ‘Suso, el paspi’, pasó por el sofá de la periodista española Eva Rey como invitado a su programa digital ‘Desnúdate con Eva’, el comediante contó detalles de su vida personal y la carrera que ha hecho con su emblemático personaje y las curiosidades que ha tenido que afrontar en su trabajo, como cuando quiso tener a Amparo Grisales como invitada.

De hecho, el paisa afirmó que la actriz lo hizo sentirse nervioso en más de una ocasión durante su asistencia en la producción. Situación que no es de extrañar, ya que la misma es reconocida por su dominante personalidad.

Por supuesto, lo que más llama la atención de ‘Suso el Paspi’ es su programa ‘The Suso’s Show’, en el que acostumbra a invitar a diferentes celebridades, actores, actrices, modelos, futbolistas y demás, quienes, le cuentan a millones y millones de televidentes sus secretos y revelan detalles íntimos, logrando así ganarse la fidelidad, el cariño y el amor del público.

En una dinámica de preguntas rápidas, la española le preguntó al humorista si en algún momento sintió que debía ser cuidadoso con los cuestionamientos a sus invitados, y más si eran amigos.

Respuesta que sorprendió a varios espectadores del canal de YouTube de la presentadora, ya que sin dudarlo, Hoyos afirmó que Amparo Grisales había sido esta persona que lo había puesto a “bordear la línea”. Es decir, a ir por los lados y con cuidado. Al parecer, la jurado de ‘Yo Me Llamo’ le hizo una par de peticiones antes de aceptar la invitación, entre ellas, que el artista no le preguntara sobre un asunto en específico, del que se desconoce cuál es el tema, pero que ella insistió en que no se le mencionara para asistir.

“Con Amparo es muy gracioso porque yo le digo: ‘Te voy a entrevistar’ y me dice listo, ‘Pero no me pregunté de tal cosa y yo respondí que de una’, afirmó Hoyos en ‘Desnúdate con Eva’.

No obstante, el comediante confirmó que tiene una gran admiración por la famosa, ya que considera que parte de su actitud e incluso su controvertida personalidad es única, por atreverse a pronunciar todos sus pensamientos, pese a que estos puedan ser criticados la mayor parte del tiempo.