¿Le dio tusa porque no la llamaron?, Martha Bolaños reveló qué sintió cuando la ignoraron en Betty, la Fea 2024

Martha Bolaños será la eterna ‘Pupuchurra’ de Colombia, pues su papel en Betty, la Fea, en su versión original, causó estragos por ser una de las mujeres más hermosas de la producción, por ende, aunque ya pasaron varios años, muchos espectadores la siguen llamando de esa manera. Sin embargo, varios expresaron su extrañeza al darse cuenta de que no fue llamada para la producción del 2024.

Luego de su salida de MasterChef Celebrity Colombia, se dio cuenta de que muchos espectadores la apoyaron y le expresaron el cariño que tenían por su trabajo, pero sobre todo por su personalidad al ser ‘frentera’ y tener la capacidad de decir las cosas sin dudar.

Ahora que se supo que no fue llamada para la segunda parte de Betty, la Fea 2024, en una entrevista para Los40, la actriz colombiana habló sobre el tema y reveló que ella se enteró un año antes de que la noticia se supiera, por ende, en la actualidad, no le dolió tanto cuando vio a los actores retomar labores dentro de la novela:

“Por ahora no he sido convocada, pero nunca se sabe, por ahora soy una damnificada. No me dio tusa porque yo lo supe desde hace un año y lo asimile y ahora que empezaron a grabar, pues nada, fui, estuve en el canal y los salude, estaban todos, fue muy lindo verlos, pero no, mira que no, estoy tranquila”, terminó por decir la actriz colombiana.

Por ahora, Martha Isabel Bolaños no ha compartido más noticias sobre qué será de su futuro laboral, pero por la actividad que hay en sus redes sociales, se ha convertido en una de las actrices más cotizadas de la actualidad.