¿Qué pasó? Fuerte rifirrafe entre Amparo Grisales y César Escola en ‘Yo me llamo’

Aunque las opiniones han estado divididas entre Amparo Grisales, Pipe Bueno y César Escola, jurados de ‘Yo me llamo’, este programa concurso sigue dando de qué hablar entre los colombianos con el gran talento de sus participantes, quienes lo dan todo en cada una de sus presentaciones.

Y es que no es para menos, pues las imitaciones de varios de los concursantes les han ‘sacado chispas’ incluso a los mismos jurados. Como es el caso de la fuerte discusión que se desató en uno de los más recientes capítulos del programa, donde la presentación de Angela Aguilar recibió más de un comentario por parte de los jurados.

Amparo Grisales fue la primera en hablar de dicha imitación expresando que había tenido algunos problemas mientras daba su show.

“Se sintió que se te acaba el aire. La bailadita… primera vez que veo soltarte un poco más, pero tampoco fue muy graciosa. No fue con picardía”, expresó en ese momento Amparo.

Por su parte, el cantante de música popular Pipe Bueno, expresó que esta presentación había sido “decente”, lo que provocó en Amparo una réplica pidiéndole que replanteara dicha posición.

El contrapunteo no se detuvo ahí y ya en el turno del jurado César Escola, las cosas se ‘salieron de control’ pues al él mencionar que le había costado encontrar a la artista original en esta imitación, la respuesta de Amparo Grisales no se hizo esperar y le lanzó un fuerte mensaje.

“No me pegue pues, no mijo, pero no grite tanto”, dijo la jurado de ‘Yo me llamo’, a lo que Escola le mencionó que: “No le pego, usted me levanta la voz. Bueno, no me gustó”.