“No confundas”, cruce entre Melina Ramírez y Amparo Grisales causa controversia en ‘Yo me llamo’

‘Yo me llamo’ se sigue consolidando como el reality de imitación más importante del país por el talento que los participantes demuestran noche a noche, además del importante rol que tienen los tres jurados, Pipe Bueno, Amparo Grisales y César Escola, así como la presentación de Melina Ramírez y Carlos Calero.

En la noche del pasado lunes 9 de octubre, tres intérpretes se despidieron del escenario del reality, pero una presentación se robó el show por la polémica que generó entre Melina Ramírez y Amparo Grisales, quienes discreparon por el tema que sonó en el show.

El imitador del cantante puertorriqueno Bad Bunny interpretó la canción ‘Yo perreo sola’, considerada un himno de empoderamiento para las mujeres que siguen el género del reguetón. Lo que llamó la atención, es que el artista salió vestido de mujer, tal como ‘el conejito malo’ sale en su videoclip.

Toda la presentación logró que los jurados y los presentadores del reality desataran una serie de comentarios en medio de un debate sobre el concepto de piropo, puesto que Amparo Grisales afirmó que recibir un piropo está bien, teniendo en cuenta que el mensaje de empoderamiento de la canción queda más que claro.

Por su parte, la presentadora Melina Ramírez discrepó con la idea de la jurado, puesto que afirmó que no a todas las mujeres, le gustan o les agradan los piropos. A pesar de ser un comentario, Grisales no se quedó callada y pidió a su compañera que no confundiera el concepto, dejando en claro que no es lo mismo recibir un halago a escuchar un comentario vulgar de un hombre hacia una mujer.

El debate finalmente culminó cuando Melina dio la razón a Amparo, acotando que no se puede esconder un halago detrás de un comentario descortés.

Gracias a su gran interpretación, Bad Bunny convenció a los jurados y pudo continuar en ‘Yo me llamo’, por lo que cuenta con la oportunidad de acercarse a la noche de gala de la final.