Pipe Bueno ‘se salió de los chiros’ y desató dura tensión en ‘Yo me llamo’

Tensión en Yo me Llamo por discusión de Amparo Grisales y Pipe Bueno por la presentación de Paulina Rubio. Captura de pantalla: Yo me Llamo. 2 de agosto de 2023

El programa ‘Yo me llamo’ se ha convertido en uno de los favoritos por los colombianos, a tal punto que no solo los participantes logran desatar una serie de emociones, también lo hacen lo jurados con sus comentarios o sus encontrones en pleno concurso.

Tal es el caso de Pipe Bueno, quien una vez más sacó a la luz su opinión frente a uno de los participantes. En esta oportunidad, el imitador de Alci Acosta realizó algunos movimientos que no fueron muy bien vistos por el jurado durante su presentación.

“Él no es bruto. Le estoy hablando a gente inteligente. Creo que él entiende”, expresó en un momento el cantante Pipe Bueno, no obstante, Amparo Grisales se molestó con sus palabras y le dijo que: “Entonces, aquí todos somos brutos”.

Aunque el cruce de palabras elevó los ánimos en ‘Yo me llamo’, el cantante de música popular continuó defendiendo su opinión frente a la presentación del imitador de Alci Acosta. “Él está entendiendo lo que yo estoy diciendo”, frase que volvió a replicar Amparo diciéndole que era un grosero al tomar de mala manera su risa por los tecnicismos que había usado. “Me da risa, pero no me estoy burlando. No te vuelvo a hablar”, fueron las palabras de la caldense.

Por suerte la noche en ‘Yo me llamo’ no terminó en medio de discusiones y, gracias a que se apaciguó la controversia entre Amparo Grisales y Pipe Bueno, se logró dar paso a una noche inolvidable en el programa concurso de Caracol Televisión.