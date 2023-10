“Soy respetuoso y no voy a discutir”: Carlos Calero confesó lo difícil que ha sido trabajar con Amparo Grisales

Carlos Calero y Amparo Grisales Yo me llamo Captura de pantalla Carlos Calero y Amparo Grisales Yo me llamo

Uno de los presentadores más famosos en Colombia ha sido Carlos Calero quien se ha convertido en una de las figuras más representativas en programas como ‘Yo me llamo’, ‘Día a Día’ y hasta ‘La Descarga’. Sin dejar de lado, su gusto por las redes sociales, especialmente, Instagram donde acostumbra a ser muy activo mostrando diversos momentos que vive con su familia. Pero, recientemente el barranquillero tomó por sorpresa a sus seguidores revelando lo complejo que ha sido el trabajar con Amparo Grisales.

Y es que precisamente, el presentador más allá de realizar su presentación dentro de este formato, también ha mostrado su emoción y hasta amor por la nueva integrante Sinfoni, una inteligencia artificial. Asimismo, los comentarios de molestia e incluso para muchos de celos por parte de Amparo Grisales no se han hecho esperar y hace pocos días Carlos concedió una entrevista a la revista Semana en donde reveló detalles de cómo ha sido todo este proceso.

Inicialmente, Calero se refirió a sus comienzos como periodista, pues si bien, era un rol en el que también lograba destacarse años más tarde su vida dio un nuevo giro en donde con su presencia en programas de entretenimiento no pasó de largo por los televidentes. Y es que precisamente, este rol está lleno de emociones donde la felicidad y los momentos difíciles resultan estar de la mano: “Creo que parte de mi decisión de dar un paso al costado y meterme al entretenimiento es que ya la presentación de noticias me afectaba. Vivía con gastritis, bajo de nota, me afectaba tener que contar muertes de niños en atentados”.

Si bien, desde hace un buen tiempo se encuentra en el área de entretenimiento, los diversos “roces” no se han hecho esperar, respondiendo de manera directa sobre el programa ‘Yo me llamo’ y especialmente, Amparo Grisales. El presentador reiteró que el primer año fue lo más difícil en cuanto a la relación que ellos habían tenido, es decir, de colega a colega.

Asimismo, Carlos indicó que si bien, conocía a Amparo desde hace muchos años, nunca habían estado juntos en un mismo proyecto, siendo este un nuevo reto para su carrera profesional, catalogándolo como interesante, pero a su vez complicado: “Algunas veces tuvimos roces, pero soy respetuoso y no voy a discutir con una diva”, resaltando que Grisales ha llegado a pelear con César Escola, quien cuenta con una amplia experiencia en la música ahora que sería con él, agregando: “Diva es diva, nada que hacer”.

Finalmente, el famoso presentador tuvo en cuenta la serie de temporadas en las que no solo Amparo ha participado sino también en las que ha logrado deslumbrar, pues ella es una de las figuras que más genera polémica entre los televidentes.