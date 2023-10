“Rechazo el miserable…”: Diego Trujillo se va en contra de Gustavo Petro y dejó claro que el presidente no lo representa

La televisión colombiana se ha encargado de llevar al mundo del estrellato a grandes figuras de la actuación tal y como lo ha hecho con Diego Trujillo, uno de los actores más famosos en el país. Teniendo en cuenta su participación en diversas telenovelas entre las que se destacan ‘¿Dónde carajos está Umaña?’, ‘Los Reyes’, ‘La costeña y el cachaco’, entre otras. Además, ahora busca darse a conocer a través de sus redes sociales en compañía de su hijo Simón Trujillo. Si bien, el humor siempre ha sido uno de sus principales elementos, recientemente dejó ver su clara molestia en contra de Gustavo Petro y dejó claro que el presidente no lo representa.

Aunque el bogotano desde hace algún tiempo no ha estado inmerso en la pantalla grande esto no ha sido impedimento para que siga llevando a cabo una de sus más grandes pasiones tal y como lo es la actuación, adquiriendo así una mayor visibilidad. Pues no resulta para nada sencillo verse inmerso en la esfera digital teniendo en cuenta la competencia existente.

Y es que más allá de estar presente en el humor, también dejó claro que anda pendiente de cada una de las situaciones a los que se enfrenta el país en materia política. El famoso actor reiteró: “El señor presidente Gustavo Petro no me representa. Rechazo el miserable ataque de Hamas contra civiles en Israel y le expreso toda mi solidaridad a todos mis amigos judíos en Colombia”.

Sin embargo, las declaraciones de Trujillo no terminaron allí, pues como era de esperarse la serie de críticas por sus sorpresivas declaraciones no se hicieron esperar recalcando que el presidente no ha mostrado apoyo al ataque contra los civiles israelíes. Ante el hecho, Diego siguió mostrando su descontento indicando: “No me representa un presidente que no condena un acto terrorista”, dejando claro que si bien, el ideal es el de la paz en medio de este camino existen varias injusticias históricas y justo en este momento los hechos deben ser repudiados.

Asimismo, el famoso actor no dejó de leer cada uno de los comentarios que recibía tomándose el tiempo para responder cada una de las declaraciones y nuevamente varios no dudaron en sacarle en cara su voto que al parecer, habría sido por Petro y como ahora se va en su contra e incluso agregaron algunos tweets en donde se lee: “Si la segunda vuelta estuviera entre la derecha y Petro, votaría por Petro sin pensarlo”.

Lo cierto es que a pesar de los malos comentarios que pueda llegar a recibir Diego defendió su postura y clara molestia frente al actual mandatario y cabe resaltar que en varias ocasiones otros actores también se han referido al tema.

