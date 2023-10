Nicolás Arrieta habló sobre la final de ‘MasterChef’ y aseguró que estaba “arreglada”

Nicolás Arrieta no pudo evitar pronunciarse sobre la final de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ celebrada el pasado domingo, aprovechando para hacer algunos comentarios respecto al programa culinario y su ganadora, además de asegurar que este, al igual que otros similares, tenía los resultados arreglados desde hace mucho tiempo.

El influencer es conocido por publicar contenido en el que revela estafas y fraudes provenientes de varios negocios, algunos de ellos asociados con reconocidas figuras del mundo del espectáculo y las plataformas digitales como ‘La Liendra’, ‘La Segura’ y Yeferson Cossio, presentado presuntas pruebas en diversas sesiones de stream.

Y a propósito de esto, el creador de contenido aprovechó para hablar sobre la final de MasterChef Celebrity Colombia debido al comentario que le hizo uno de sus seguidores en el que asegura que fue “un robo” que Carolina Acevedo se alzara con la victoria en esta oportunidad.

Y si bien el joven admitió nunca haber visto el programa, se pronunció de manera sarcástica ante esto indicando que “es una tragedia nacional” y que alguien debería hacer algo al respecto, invitando a algunos dirigentes políticos a hacer algo para que “este tipo de robos deje de suceder”.

Seguidamente se dispuso a ver una serie de mensajes en X en donde aparecían varios internautas indignados por el resultado de esta edición de MasterChef Celebrity, razón por la que decidió pronunciarse respecto a lo que piensa sobre los reality shows.

“La verdad yo no he visto MasterChef nunca en mi vida, pero confío en las opiniones de gente aleatoria en Twitter. No, mentira. No, no sé, seguro se lo míarecí, por favor. Por qué tenemos que pensar mal. Está arreglado, todos los reality shows están arreglados”, aseguró el influencer.

Nicolás Arrieta también evaluó uno de los premios de MasterChef

Además de tildar al programa y a otros reality shows de “arreglados”, el colombiano también se pronunció luego de que leyera la gran variedad de premios que Carolina Acevedo recibió al ganar MasterChef Celebrity, enfocándose en uno en específico: el set de ollas y utensilios de cocina.

De acuerdo con el joven, las investigaciones que realizó y los comentarios de algunos seguidores, este equipo de cocina terminaría siendo poco eficiente para el precio y el prestigio que tiene, indicando que presuntamente la marca solo goza de prestigio y no ofrece garantía de que sus productos realmente sean de acero quirúrgico como lo indican.

“Si ustedes investigan en Internet, los productos han tenido problemas durante años”, comentó Nicolás Arrieta en una de sus historias, basándose en un artículo en la web.