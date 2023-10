“Te me volteaste”: Daniela Tapia lanzó ‘pulla’ a Adrián Parada de MasterChef luego de la gran final, ¿hubo rosca?

Sin duda, una de las más fuertes controversias en RCN televisión fue presenciada durante la más reciente temporada de ‘MasterChef Celebrity’ en donde la famosa actriz Carolina Acevedo logró convertirse en la ganadora de esta versión 2023. Sin embargo, la noticia cayó como un balde de agua para gran parte de los televidentes quienes estaban seguros de que Adrián o Nela lograrían llevarse este premio. A pesar de la serie de críticas que ese presentaron, un mensaje de Daniela Tapia considerado una ‘pulla’ para Adrián luego de la final terminó generando toda una polémica e incluso reiteró que esto se trataría de un “rosca” o “trampa”.

Le puede gustar: ¿Armándole competencia a Karol G? Marbelle sacó ‘pecho’ por el cover de su hija con famosa canción de ‘La Bichota’

Y es que precisamente, durante las horas posteriores a la gran final Adrián optó por no referirse al tema en donde la serie de memes en las redes sociales resultaron siendo los principales protagonistas e incluso tiempo después el humorista se burló de su propio momento. Pero, eso sí quien no dudó en agradecer por el apoyo y sentirse feliz por el camino recorrido fue Daniela Tapia quien se le vio muy activa a través de sus redes sociales mostrando todo su cariño a sus compañeros.

En un primer momento, Parada compartió una imagen en que su cara está puesta sobre un hombre granjero en compañía de un cordero, haciendo alusión a lo crudo que quedó su plato, el humorista resaltó: “Bueno, amigos, no ganamos, pero las risas no faltaron MasterChef”. Como era de esperarse la serie de comentarios en cuestión de segundos inundaron sus redes sociales en donde varios reiteraron que para ellos Adrián resultaba siendo el ganador, pero sus seguidores no fueron los únicos, pues Nela y Daniela Tapia también se refirieron al tema.

También puede leer: Por todo lo alto: Daniela Álvarez regresa a la pantalla grande siendo la cara principal de famoso programa de TV

Por su parte, Daniela le mostró todo su cariño y admiración, sin embargo, sus posteriores declaraciones terminaron generando bastante sorpresa, pues reiteró: “Papi teso muy teso te me voltiaste, pero tú y yo sabemos que nos queremos”. Asimismo, varios internautas no pasaron por alto, las palabras de otra de las finalistas indicando que ambos tenían claro que esta versión del programa resultó siendo una “rosca” así como también “puedo decir que el 99% de los que vimos ese programa nos sentimos decepcionados”, “¿Con espinas incluidas? No entiendo”.