¿Habrá leído la ‘Nacho’? Nicolás Arrieta reapareció luego de su pelea contra la Liendra; estaba en rehabilitación

‘King of the ring’, fue el nombre del evento de boxeo de influenciadores, que semanas atrás tuvo como evento estelar el combate entre Nicolás Arrieta y ‘La Liendra’ , quienes se subirían al ring para limar sus asperezas en una pelea deportiva; pelea que ganó contra todo pronóstico el nacido en el municipio de Tebaida, en el departamento del Quindío. Desde ese entonces se desconocía del paradero del influencer bogotano, hasta que recientemente apareció en sus redes

Durante la preparación de este acontecimiento, seguidores de Arrieta, mostraron gran preocupación por su condición de salud, ya que el creador de contenido habló abiertamente sobre su consumo de sustancias psicoactivas, hecho que llevó a su núcleo cercano a tomar una radical decisión para ayudarlo: internarlo en un centro de rehabilitación conocido como anexo.

“Estuve un poquito ‘perdidito’. Me anexaron, me metieron al anexo luego de la fiesta que tuve en la pelea. Siempre se puede buscar ayuda, es lo ideal, busquen ayuda profesional; pero siempre me han dado mucha risa los memes provenientes del anexo”, fueron las palabras expresadas por Nicolás en su cuenta de Instagram, plataforma en la que acumula 1,4 millones de seguidores; quién aprovechó para compartir algunos memes relacionados con su situación.

¿Qué es un anexo?

El concepto de anexo, es mayormente usado en México, el cual hace alusión a las consideradas ‘cárceles’ de rehabilitación que ejecutan prácticas cuestionables y contraproducentes contra los adictos y alcohólicos, que son llevados a estos lugares en contra de su voluntad. Ante esto, médicos expertos, consideran que para ayudar a las personas en esta situación es necesario encontrar un centro especializado en donde se brinden apoyos psicológicos, terapéuticos y de salud; lugar al que debe asistir el sujeto, siendo consciente de la situación de salud que afronta.

