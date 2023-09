Fanáticos de ‘La Liendra’ y Nicolás Arrieta también se fueron a los golpes durante la pelea de los influenciadores

Durante la madrugada del 2 de septiembre, ‘La Liendra’ y Nicolás Arrieta, dos de los influenciadores más conocidos en las redes sociales se midieron en una pelea de boxeo en el Royal Center en Bogotá para solucionar las diferencias que anteriormente habían manifestado por medio de sus plataformas digitales.

Los dos creadores de contenido se subieron al cuadrilátero y probaron sus habilidades para la pelea al rededor de cientos de personas quienes compraron la boleta para asistir al evento. No obstante, aunque la pelea fue programada con varios meses de antelación y en la que estuvo presente varias figuras del boxeo profesional, quienes vigilaron el encuentro, en la tribuna también se presentaron varias peleas por parte de los fanáticos de los influenciadores.

A través de un video que circuló por las redes sociales se pudo apreciar el momento en el que un miembro del quipo de Nicolás arroja un guante a uno de los palcos provocando un incidente que terminó con varios asistentes golpeados. En el lugar se encontraba la madre de ‘La Liendra’ quien intentó sin éxito calmar la tensión que se vivía entre los espectadores donde aventaron varios puños y patadas.

No fue sino al cabo de unos instantes que la situación volvió a la normalidad gracias a que seguía el discurso de ‘La Liendra’ quien terminó llevándose el premio del King of the Ring (El Rey del Ring).