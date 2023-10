“Ojalá te mueras”: Nicolás Arrieta fue recibido con insultos tras regresar a las redes

Nicolás Arrieta finalmente volvió a entretener a sus seguidores con el acostumbrado contenido en sus redes sociales y con sus sesiones de streaming, dejando al descubierto estafas y mostrando pruebas de negocios fraudulentos. Pero tal parece que a algunos internautas no les agradó este detalle, ya que el joven contó que ha recibido varios insultos.

Desde que empezó a figurar en las redes sociales, el influencer ha ganado popularidad debido a que suele presentar una serie de presuntas pruebas en donde dejaría en evidencia varios negocios fraudulentos de Colombia, en los que ciertas figuras importantes de las redes sociales suelen tener relación, involucrando a personajes como ‘La Liendra’, Yeferson Cossio, Yina Calderón y ‘La Segura’.

Sin embargo, el creador de contenido se tomó unas breves vacaciones al dejar a un lado toda esta temática para descansar un poco, luego de compartir material muy diferente en sus redes sociales, algo que él argumentó como contenido recreativo.

Pero después de varias semanas, Nicolás Arrieta decidió regresar a las riendas y empezar a publicar su contenido habitual, subiendo videos en los que él reacciona a ciertas estafas modernas y les explica a sus seguidores cómo no caer en este tipo de tretas, todo muy a su estilo.

Y si bien varios de sus fans lo recibieron con los brazos abiertos, un grupo de internautas parece no haber tenido la misma opinión, ya que en una historia de Instagram contó que al regresar a su oficio recibió una serie de mensajes llenos de insultos y amenazas.

“Después de todo esto, leer mensajes de tanta gente que, de verdad, con el corazón me los ha enviado, que siento que estos mensajes me motivan. Cómo me voy a ir con tanta gente que me envía cosas tan lindas como ‘ojalá te mueras’, ‘ojalá estés muerto’. Toda esta cantidad de groserías pues me llegaron al alma y me hicieron regresar”, contó el colombiano con sarcasmo.

Nicolás Arrieta despertó rumores de estar en rehabilitación

Previo a que el influencer decidiera tomarse una temporada lejos de las redes sociales, estuvo protagonizando una serie de publicaciones en donde dejó ver que estaba atravesando por una etapa muy diferente, en donde el alcohol y las fiestas siempre estaban presentes.

Muchos seguidores especularon que se trató a partir de su ruptura con su pareja, Loren Esteban, ya que días antes de hacer pública su separación ya se podía ver a Nicolás Arrieta en varias fiestas, acompañado de varias mujeres.

Durante este lapso también presentó varias heridas y moretones, además de involucrarse en conflictos varios, destacando el que tuvo con el streamer ‘WestCol’. Además, en más de una oportunidad se mostró muy errático al hablar y realizar ciertas acciones que requerían coordinación.

Debido a todo esto, una gran cantidad de internautas especularon que su tiempo de vacaciones realmente se trató de un lapso en un centro de rehabilitación. Estos comentarios se pueden leer en todo tipo de publicaciones que hacen referencia al influencer y su tiempo alejado de las redes sociales.