“El día que me la encuentre…”: Sebastián Caicedo confesó que todavía habla con Carmen Villalobos y cómo lo toma su pareja

La farándula nacional cuenta con diversas figuras quienes han logrado destacarse en algunos roles, tal como lo es Sebastián Caicedo, un famoso actor quien ha hecho parte de varias telenovelas y películas tanto en Colombia como en México. En medio de esta labor encontró el amor en la también actriz Carmen Villalobos, con quien compartió por más de 13 años, pero sorpresivamente hace varios meses anunciaron su divorcio, pues según el caleño faltó Dios en su matrimonio. A pesar del oscuro momento que vivió el amor, regresó a su vida con Juliana Díez con quien lleva varios meses de relación. Sin embargo, Sebastián confesó que todavía habla con Carmen Villalobos y de paso cómo lo toma su pareja.

Y es que, precisamente, Caicedo no solo triunfa como empresario, sino que volvió a ser parte de la farándula nacional con todos los poderes. Pues, estuvo conversando con la española Eva Rey en ‘Desnúdate con Eva’, revelando detalles de su vida en donde, por supuesto, el tema de su separación no pasó de largo y aún más teniendo en cuenta que los dos decidieron no hablar del tema durante varios meses.

En medio de la revelación por parte de Sebastián sobre el querer convertirse en padre y por qué no llegar al altar con su nueva pareja, Eva no dudó en sacarle el motivo por el que no fue padre antes con Villalobos: “Lo estuvimos planteando, pero no era el momento, por el trabajo siempre lo íbamos postergando y no se dio hasta mejor que no se haya dado”, reiteró Sebastián indicando que hubiera sido peor el no estar juntos a actualmente tener un hijo, pues él pagaría las consecuencias.

Ante el hecho, la española no dejó pasar la oportunidad e indagó si actualmente tenía algún tipo de contacto como Carmen. La cara de sorpresa por parte del famoso actor no se hizo esperar resaltando: “Sí, a veces hablamos por cosas que tenemos en común, no hablamos realmente, pues ella tiene su pareja, yo creo que también debe ser muy cansón de pronto escribir por algo”.

Sin embargo, Caicedo no cerró el tema allí, pues resaltó que incluso trabajan para la misma cadena, la cual es Telemundo, nunca se han cruzado: “El día que me la encuentre la saludaré de una buena manera, es una increíble persona”, dejando ver que su divorcio se habría dado en buenos términos y no existiría algún problema entre ellos.

Sebastián agregó que cuando hizo parte del reality ‘Los 50′, surgieron varios comentarios sobre la participación de Carmen, pero esto nunca se dio mientras estuvo el programa, pues según él, ella nunca fue parte de este proyecto, como varios internautas aseguran.