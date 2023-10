“No lo hemos hecho”: Sebastián Caicedo confesó que guarda celibato con Juliana Diez, pues su relación es con “propósito”

Sebastián Caicedo es uno de los actores más reconocidos de la esfera del entretenimiento en Colombia, pues desde muy corta edad llegó a ser parte de producciones como ‘Los Reyes’, ‘El señor de los cielos’ y ‘Sin senos no hay paraíso’. Además de su sonada relación con la actriz Carmen Villalobos con quien después de 13 años de unión confirmaron su divorcio. Los motivos nunca fueron confesados a pesar de la serie de rumores que no se hicieron esperar. Sin embargo, desde hace varios meses el caleño hizo oficial su noviazgo con Juliana Diez, pero tomó por sorpresa a varios al revelar que guarda celibato, pues relación es con propósito.

Y es que Caicedo durante los meses posteriores a su separación con Carmen decidió desaparecer, negándose a cualquier tipo de entrevista y buscando salir de la difícil depresión que enfrentó, fue precisamente en esta oscura etapa y gracias a uno de sus amigos que llegó a una iglesia en Medellín en donde conoció a Juliana. Si bien, su relación empezó conociéndose por teléfono y hablando durante varias horas, en donde nació el amor entre ellos.

Luego de la confirmación de su noviazgo la pareja no dudó en mostrar algunos de los mejores momentos que viven juntos y sus diversos viajes. Recientemente, Sebastián estuvo siendo parte de ‘Desnúdate con Eva’ en donde reveló detalles de esta nueva etapa de su vida en la que está más entregado a Dios que nunca.

Sin embargo, en medio de sus declaraciones terminó generando sorpresa, pues en medio de una dinámica de preguntas ‘candentes’, catalogada como ‘Jugueteando con Sebastián’, Eva indagó sobre la última vez en que había tenido relaciones sexuales, pregunta bastante común en cada una de sus entrevistas. Ante el hecho, el caleño reiteró: “No lo hemos hecho”.

Por supuesto, la reacción de sorpresa por parte de Eva no se hizo esperar mientras que Caicedo indicó: “Es una relación con propósito, ahí es cuando te digo que estamos tratando de llevar una relación diferente no basada en las emociones físicas del hombre si no queremos guardar”.

Sin embargo, sus declaraciones no terminaron allí, pues Sebastián indicó que han existido momentos que son muy difíciles, resaltando que ambos han tenido fuerza de voluntad, pues le están haciendo caso a Dios. Como era de esperarse las declaraciones realizadas por el actor han generado todo tipo de comentarios en redes sociales sobre todo de sorpresa.