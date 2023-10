“No es regalando es trabajando”: Sebastián Caicedo se fue en contra de Gustavo Petro y se declaró fan de ‘Fico’ Gutiérrez

Uno de los actores más reconocidos en la farándula nacional es Sebastián Caicedo quien logró destacarse en varias telenovelas y ha sido parte de la cadena Telemundo. Pero, su talento no ha sido lo único que ha llamado la atención, pues su divorcio después de más de 12 años con la también actriz Carmen Villalobos tampoco ha pasado de largo. Pues, luego de este duro proceso de depresión el caleño le dio un vuelco a su vida lanzando su propia marca de productos capilares y en su Instagram deja claro que Dios fue quien lo salvó. Sin embargo, las situaciones del país tampoco son ajenas a él, tanto así que se fue en contra del gobierno de Gustavo Petro, reiterando su apoyo a ‘Fico’ Gutiérrez.

Y es que Sebastián durante los últimos meses ha estado entre Colombia y México, pues en aquel país ha hecho parte de algunas películas. Pero al finalizar cada uno de estos proyectos regresa con el fin no solo de estar al tanto de su empresa, sino también de seguir compartiendo con su pareja Juliana Diez, con quien ha generado un sinfín de comentarios.

En medio de toda la polémica en donde los seguidores desearon conocer todos los detalles con respecto a los motivos de su separación Caicedo luego de varios meses ha estado presente en diversos programas hablando del tema, pero también sobre sus nuevos proyectos. Pues, recientemente, el caleño estuvo haciendo parte del programa de Eva Rey, ‘Desnúdate con Eva’, en donde su sinceridad en diversos temas fue la principal protagonista.

Si bien, la entrevista no ha sido revelada por completo algunos clips han sido revelados en donde el tema político fue la que más resaltó. El actor reiteró que siempre ha sentido un gran gusto por la política capitalista, pero reiteró que es demasiado social: “O sea a mí me encanta apoyar a las personas, soy de los que da la caña no el pescado”.

Luego de sus inesperadas declaraciones que por supuesto, la española no pasó de largo, indagó sobre si esta resultaba ser una clara crítica al actual gobierno. Asimismo, Caicedo dejó claro que sí se trataba, pues recordó que desde muy joven tuvo que empezar a trabajar, ya que su familia no fue adinerada: “Me tocó trabajar muy duro 23 años para poder llegar donde estoy, no es regalando es trabajando”.

El actor reiteró que la forma no era acabar a quienes cuenta con un alto capital económico “ese odio por la desigualdad de las personas que tengan dinero, tiene que existir quien genere”. Ante el hecho, Eva reiteró que era más que obvio que no había votado por Petro, pues su línea política es muy diferente, confesando que su voto se dio por Rodolfo Hernández, pues según él, era quien era la última opción.

Otro de los temas por parte de la alcaldía de Medellín estuvo enfocado en Federico ‘Fico’ Gutiérrez asegurando que estaba de acuerdo con sus ideales y que estaba más que seguro que ganaría en las próximas elecciones. Pero, Quintero tampoco se salvó, pues Sebastián indicó que aunque le gustaban las creencias que tenía en Dios, aseguró que debe ser congruente con sus palabras.